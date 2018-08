En brand er brudt ud i en bygning ved Hjemsted Oldtidspark ikke langt fra Skærbæk i det sydvestjyske. Branden er nu under kontrol - et oldtidshus er nedbrændt. Samtidig har højspændingskabler over stedet taget skade. Det betød tidligere, at hele Rømø var uden strøm. Den er nu blevet genoprettet igen - selvom der fortsat kan være ustabilitet i strømmen.

Både politi og brandvæsen var på stedet, der er en turistattraktion, hvor man kan opleve, hvordan det var at bo i den danske jernalder.

Brand i bygning ved Hjemsted Oldtidspark v/Skærbæk - risiko for spredning. Brandvæsen og politi på vej. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 5, 2018

I et opfølgende tweet skriver politiet, at et af oldtidshusene i Hjemsted Oldtidspark er gået til i flammerne. Det er dog lykkedes for brandvæsenet at få branden under kontrol. Samtidig bør der ikke være fare for yderligere spredning, oplyses det.

Tip os. Har du billeder fra branden, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til 1929@bt.dk.

Oldtidsparken ligger på fastlandet lige øst for Rømø. Og her opstod der et problem med nogle højspændingskabler, som befinder sig lige over det sted, hvor branden rasede.

Kablerne tog skade af varmen fra flammerne, at hele Rømø var i flere timer uden strøm. Og fortsat kan strømmen være ustabil.

Den er dog blevet genoprettet igen, forlyder det nu fra Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.



Henter kort...

B.T. følger sagen.