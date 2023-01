Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I al hast er to brandbiler, ambulancer og politiet onsdag eftermiddag rykket ud til en brand på Vinkeldamsvej i Helsingør.

Helt konkret holder de parkeret ud for et bosted, hvor flere brandfolk er inde med slange til at slukke en brand.

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi skriver kl. 15:40 det her på Twitter:

'Vi arbejder p.t. sammen med brandvæsnet på Vinkeldamsvej i Helsingør. Vi anmoder borgerne om at give plads til redningspersonalet. Vi har intet yderligere på nuværende tidspunkt.'