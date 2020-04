Tirsdag aften er der opstået en brand i Kolding ved Thit Jensens Vej.

Branden er opstået i en garage til en villa på vejen.

Operationschefen hos Trekantens Brandvæsen fortæller, at der er godt gang i branden, og de har derfor godt med mandskab derude.

»Vi har sendt tra sprøjter og tre tankvogne derud. Vi har ikke hørt, at nogle personer skulle være i fare i forbindelse med branden,« siger Jan Møller fra Trekantens Brandvæsen.

Der er brand i Kolding. Foto: Mathias Øgendahl, presse-fotos.dk

Umiddelbart burde røgen heller ikke være til fare for andre personer, men man skal dog holde sig fra at være nysgerrig.

»Det er vigtigt, at folk i byen undgår at gå i vejen for udrykningskøretøjer og så ellers holder afstand, siger operationschefen.

