Er du ramt af strømafbrydelser? Så er du ikke den eneste i Aarhus Kommune lige nu.

Det er en brand i en transformatorstation i Malling, der giver strømafbrydelserne, der dækker både Aarhus, Odder og Samsø.

Det skriver Østjyllands Brandvæsen på Twitter.

Brand i transformatorstation i Malling giver strømafbrydelser i Aarhus, Odder og på Samsø. Opdatering følger. — Østjyllands Brandvæsen (@OjylBrand) September 18, 2021

De oplyser til B.T. Aarhus, at man er på stedet og er i fuld gang med at slukke branden.

De kan dog endnu ikke sige noget om, hvor lang tid endnu, der kan forventes strømafbrydelser, eller hvor præcist strømafbrydelserne er.

Brandmændene arbejder på stedet.

Opdateres …