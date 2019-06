Næsbyholm Slot har for mange været stedet, man drømte om at blive gift på grund af de utrolige omgivelser, der kan skabe prinsesse-agtige rammer om den store dag.

Men den mulighed er nu fuldstændig udelukket.

Sidste år var Næsbyholm Slot nemlig udsat for en brand i hovedbygningens spejlsal.

Og efter lange overvejelser oven på branden er man nu kommet frem til, at man ikke kommer til at afholde flere bryllupper på slottet, skriver Sjællandske Medier.

Ejeren af Næsbyholm Slot, lensbaron Mogens Holck, forklarer til mediet, at der ikke længere er marked for at afholde bryllupper. Markedet er mættet.

Han siger samtidig, at man nu vil kigge andre veje end festudlejning.

Branden skete den 31. oktober, og den gjorde, at man blev nødt til at holde slottet lukket i flere måneder, indtil man havde renoveret oven på skaderne.

'Vi er så kede af denne situation, da vi gennem de seneste år virkelig har lagt meget energi i at promovere slottet og få flere fester og gæster i hus, dette er lykkedes med meget stor succes og vi har kalenderen fuld som aldrig før,' skrev slottet dengang på sin Instagram.

Kendisparret Geggo og Cengiz, der er kendt fra serien ‘Familien fra Bryggen’ havde faktisk planlagt at holde deres bryllup på slottet sidste år. Men da branden opstod, blev de nødt til at finde et nyt sted at forevige deres forhold.

De endte med at holde brylluppet på Kokkedal Slot den 27. april i år.



Det er kun ikke bryllupper, der tidligere har været arrangeret på Næsbyholm Slot.

'Beverly Hills 90210'-stjernen Tori Spelling har eksempelvis også budt ind til fødselsdagsfest på slottet nær Glumsø.

Dengang medførte det lidt drama på grund af personen, der skulle stå for gæstelisten.