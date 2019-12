Det kunne være endt helt galt, men takket være en lynhurtig reaktion fra beredskabet i Trekantsområdet slap alle med forskrækkelsen.

Først så det ellers ganske voldsomt ud, fortæller EU-parlamentsmedlem Asger Christensen (V) om den brand, der lørdag eftermiddag brød ud på hans gård nær Vejle.

Han var på vej i skoven for at fejre sin kones fødselsdag, da en af gårdens medarbejdere ringede.

Der var opstået brand i medarbejdernes omklædningsrum, lød det.

»Da vi kom derop (til Nørupgård, red.), kunne vi se en kæmpe røgudvikling. Men vi kunne ikke se, hvad der brændte,« fortæller Asger Christensen om den dramatiske hændelse.

Brandvæsnet blev straks tilkaldt, og mens Asger Christensen og de andre ventede på hjælp, gik de selv i gang med en pulverslukker.

De skulle dog ikke vente længe. 11 minutter gik der, før indsatsleder og slukningskøretøjer var fremme.

»De fandt hurtigt ud af, at det var tørretumbleren, der var brudt ud i flammer, som havde fået fat i loftet. Det var meget dramatisk, for kun to meter væk var alle el-installationer ud til stalden.«

Og i stalden stod 650 malkekøer. Heldigvis blev branden slukket, uden nogen kom til skade.

»Vi er gudsbenådet, at det skete om dagen. Var det sket om natten, er det ikke sikkert, vi havde opdaget det,« fortæller Asger Christensen og tilføjer:

»Det kunne være endt ganske katastrofalt.«

Nu, hvor Asger Christensen atter har fået pulsen ned, har han valgt at dele sin oplevelse i et opslag på Facebook.

Heri lyder et stort tak til beredskabet, som han kalder 'hverdagens helte'.

Om motivationen herfor forklarer han:

»Der har været så megen diskussion og rationalisering omkring beredskabet de seneste år. Mit opslag er lavet for at give et kæmpe cadeau.«

»Beredskabet fungerer supergodt, og det er noget, vi som danskere kan være meget trygge ved. Det er helt fantastisk.«