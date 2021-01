Mandag steg flammerne op fra taget på det historiske Bjørnemose Gods.

Branden brød ud om eftermiddagen og kostede hele taget.

Nu har politiets teknikere og elsagkyndige arbejdet på stedet og fundet frem til en foreløbig konklusion.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Godset Bjørnemose brændt mandag 4. januar. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Godset Bjørnemose brændt mandag 4. januar. Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Vi er kommet frem til, at arnestedet er i en etageadskillelse i hall'en omkring trappen. Det ser ud som om, der er en samling ledninger, der har ligget og ulmet i et stykke tid,« siger politikommissær Jack Liedecke, der er leder af Fyns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet.

Dermed afviser man også, at branden kan være påsat.

Bjørnemose Gods' historie går tilbage til 1500-tallet og har gennem tiden været ejet af flere adelsslægter som Ahlefeldt-Laurvig og Skeel.

Den nu meget brandbeskadigede hovedbygning blev opført, efter Erik Carl Bille Brahe overtog godset i 1854.