Hovedstadens Beredskab og Københavns Politi er torsdag aften til stede på Maglekildevej på Frederiksberg.

Det skyldes, at der er gået ild i en frituregryde i en lejlighed. Det fortæller vagthavende hos Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T.

»Det er korrekt, at der har været en brand derude, men den er slukket, og situationen er under kontrol. En ældre mand er kørt til undersøgelse.«

Henrik Stormer tilføjer, at der ingen evakuering har været, mens ordensmagten lige nu kun har en patrulje på Maglekildevej for at ordne de sidste småting.

Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Foto: Presse-fotos.dk.

Hovedstadens Beredskab skriver dog på Twitter, at nogle af skaderne på Frederiksberg er seriøse.

'Røgskaderne i lejligheden er omfattende, så der er fundet genhusning til beboerne. Skadeservice er tilkaldt for at udbedre skaderne,' står der eksempelvis i opslaget.

Hovedstadens Beredskab har sendt størstedelen af deres mandskab retur til stationerne, mens de gør klar til næste indsats.

Henrik Stormer fra Københavns Politi siger, at branden er slukket på Frederiksberg. De rykkede ud til ulykken omkring klokken 20.15.