En villabrand i den østjyske by Hinnerup udviklede sundhedsskadelig røg først på eftermiddagen.

Derfor advarede Østjyllands Politi alle borgere i området om at søge inden døre. Nu er varslet ophørt.

Branden brød ud i et hus på Kløvervej i Hinnerup og spredte sig siden til nabohuset.

»Brandfolkene har fået branden under kontrol og går snart i gang med efterslukningsarbejdet,« siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Jens Rønberg.

Branden blev anmeldt søndag klokken 11.57.

Mens slukningsarbejdet stod på. udviklede branden røg, der var sundhedsskadelig ved indånding.

Derfor advarede Østjyllands Politi borgere ved Elmevej, Bøgevej, Engvej, Mosevænget og Kløvervej til og med Dalsvej mod at opholde sig udendørs.

Beboerne blev også bedt om at lukke døre og vinduer og standse ventilationen. Nu er varslet ophørt.

vedr. branden i Hinnerup så henstilles til at søge ud af området, hvis man ikke har mulighed for at gå inden døre og lukke vinduer og ventilation. Giv plads til brand og redningskøretøjer og følg politiets anvisninger#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 23, 2019

»Borgerne i det berørte område kan godt færdes udendørs igen,« siger Jens Rønberg.

Under efterslukningsarbejdet vil der være vanddamp i området, men det er ikke farligt at indånde, understreger han.

Kom nogen til skade under branden?

»En person inhalerede lidt røg, men alle mennesker og dyr kom ud af husene i tide. Ingen er kommet noget til.«

Østjyllands Politi kender endnu ikke årsagen til branden.