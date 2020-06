»Det brænder! Det brænder!.«

Anne Rebecka Bastholm og hendes mand Sofus fik sig en både pludselig og yderst ubehagelig opvækning søndag morgen.

Ægteparret bor ovenpå den restaurant - Brasserie Valby - som de sammen åbnede i begyndelsen af året, og det var dernede fra, at naboer havde opdaget brand og masser af røg.

Anne og hendes mand stod straks op, kastede sig ned i noget tøj og løb så nedenunder, hvor de blev mødt af en tyk, hvid røg.

»Røgen lugtede af mad, og da vi kom derned, kunne vi se, at der var ild i en af de store 60 liters gryder, som vi laver fond i,« fortæller Anne Rebecka Bastholm til B.T.

Flammerne skød op fra gryden, men Anne kunne ikke trække vejret, så mens hun løb ud af brasseriet, måtte hendes mand forsøge at få den brændende gryde ned fra bordet.

Det lykkedes til sidst Sofus, men undervejs blev han forbrændt på overkroppen og fik indåndet meget af den usunde røg.

Imens var brandvæsenet ankommet til brasseriet på Valby Langgade 90, hvor de tog over, mens ægteparret blev sendt direkte til hospitalet.

Her blev de hurtigt undersøgt for en eventuel røgforgiftning, ligesom Sofus blev tilset i forhold til forbrændingerne.

»Og her ligger vi så stadig. Sofus' kultilteniveau er ikke så godt, så vi bliver her lidt endnu,« fortæller Anne.

Så der kan ægteparret så ligge og tænke over, hvordan deres største drøm har fået et stort tilbageslag og var ved helt at smuldre.

Det var nemlig en gammel drøm, der gik i opfyldelse, da Anne og Sofus ved årsskiftet overtog lokalerne i Valby og kunne fortælle de lokale borgere, at der snart åbnede et sted, der ville servere fransk mad af høj kvalitet.

»Først blev vi sat tilbage af corona og nu det her. Vi er stadig kæmpe chokerede over det, og at det snildt kunne have gået helt galt, men det er det heldigvis ikke,« fortæller Anne.

Brandmyndighederne har i løbet af eftermiddagen lavet undersøgelser i brasseriet, og ægteparret har fået at vide, at der vil gå omkring en uge, før stedet igen kan lange bøf bearnaise og god rødvin over disken.