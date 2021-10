Siden tirsdag morgen har Beredskab & Sikkerhed arbejdet med slukningsarbejdet af en omfattende brand i Pindstrup, som ligger nær Ryomgård.

Her brød en større mængde træ hos virksomheden Kronospan-Novopan, som er en træindustri, nemlig i brand.

Men nu – tre dage senere – er branden stadig ikke slukket, og derfor er slukningsarbejdet nu overgået fra at være en kontrolleret nedbrænding til at være en mere aktiv brandslukning, og det vil betyde, at der kan komme mere røg i området end tidligere.

Derfor anbefaler Sundhedsmyndighederne også, at særligt udsatte borgere i Pindstrup i løbet af lørdag finder et andet sted at bo i de kommende uger, mens slukningsarbejdet står på. Det oplyser Rigspolitiet i en beredskabsmeddelelse.

Særligt udsatte borgere betegnes som: Børn og voksne med lunge-og luftvejssygdomme – herunder astma og KOL

Børn og voksne med hjerteproblemer

Hører man ikke til i gruppen af særligt udsatte, kan man fortsat bevæge sig rundt i det fri og opholde sig i sit hjem. Det anbefales dog, at man ikke opholder sig direkte i røgen udenfor i længere tid af gangen, da det kan være sundhedsskadeligt.

Hvis man føler ubehag efter at have været i røgen, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen.

