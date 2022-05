Lyt til artiklen

Her til aften opstod der brand på Restaurant Maven i Nikolajs Kunsthal i det indre København.

Branden opstod i en frituregryde, men blev slukket af beredskabets røgdykkere.

Det fortæller vagthavende ved Hovedstadens Beredskab til B.T.

Beredskabet var efterfølgende til stede for at sikre, at branden ikke risikerede at gå i ventilationsanlægget. De har dog ikke fundet anledning til bekymring.

Beredskabet rykkede talstærkt ud, hvor hele ni køretøjer var sendt afsted. Disse talte blandt andet den taktiske reserve, en ekstra indsatsleder og en drone. Det skete som følge af, at bygningen er særlig vigtig.

Stedet er nu overladt til skadeservice og kontaktpersoner på stedet. Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Bygningen på Nikolaj Plads blev bygget i det 13. århundrede og gik tidligere under navnet Sankt Nikolaj Kirke.

B.T. følger sagen..