Natten til mandag opstod der kraftig brand i en lejlighed på Upsalagade i det centrale København.

»Syv personer er kørt på skadestuen,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Lars Westerweel.

»Umiddelbart ser det dog ikke ud til, at de er kommet alvorligt til skade,« fortsætter han.

Branden var så voldsom, at den spredte sig til flere andre lejligheder i opgangen.

'Røgspredning til hovedtrappen og flere lejligheder i opgangen,' skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

Region Hovedstadens Akutberedskab skriver på Twitter, at syv ambulancer og en akutlægebil er sendt til stedet.

To af dem er blevet på stedet i tilfælde af, at der er flere tilskadekomne.

Hele opgangen er blevet evakueret. Det svarer til 20-24 lejligheder.

@akutberedskabet Kraftig brand i Upsalagade. Akutberedskabet er til stede med syv ambulancer og en akutlægebil. pic.twitter.com/YSqM1dEu80 — Region Hovedstadens Akutberedskab (@akutberedskabet) 8. april 2019

Brandvæsenet har efter næsten to timers arbejde fået slukket branden, men er stadig i gang med efterslukningen.

»Ilden er slukket, og vi gennemsøger nu resten af bygningen for at sikre os, at den ikke spreder og der ikke er personskade,« siger vagthavende ved Hovedstadens Beredskab, Frederik Ryber til TV 2.

Han formoder, at branden er startet i en af de nedre lejligheder i opgangen og efterfølgende har spredt sig.

Branden blev anmeldt klokken 03.53.