Lige nu er der brand i to kompostbunker i Tulstrup ikke langt fra Hillerød.

De er 30 meter lange og 10 meter høje, og det kan tage alt mellem to og helt op til 12 timer at slukke. Det siger Frederiksborg Brand og Redning til B.T.

»Det er en patruljevogn, der kommer forbi her og ser, at der er ild i de to kompostbunker. Vi får anmeldelsen omkring klokken fem minutter i otte,« siger Morten Pontoppidan, der er indsatsleder.

Han forklarer, at de endnu ikke har fundet ud af årsagen til, at branden er startet, men han vurderer, at der er en stor sandsynlighed for, at den er selvantændt.

Lige nu er politiet også på vej derud, fordi man skal have fundet ud af, om røgen kan skabe problemer.

»Røgen slår faktisk ned, kan vi se, så vi skal have fundet ud af, om der er noget beboelse, som skal have fokus,« Morten Pontoppidan.

»Jeg tror dog ikke, at vi har behov for at evakuere nogen.«

Lige nu bruger man rendegravere for at splitte branden om for at gøre den nemmere at slukke.