Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag morgen udbrød der brand i en gasledning i Randers.

Der gik hul på gasledningen under gravearbejde – og herefter antændte den.

»Det sker indimellem,« siger operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, Johnny Damgård.

Han tilføjer, at det ikke er unormalt, at gasledninger bliver ramt under grave- og entreprenørarbejde, men at de normalt ikke antænder, som det skete i Randers onsdag morgen.

»Ledningen er blevet klemt sammen, så inden længe holder den op med at brænde,« lyder det fra operationschefen.

Ingen er kommet til skade, og der er ikke risiko for, at branden spreder sig.

Østjyllands Brandvæsen modtog anmeldelsen klokken 08.58.

»Vi er kørt hjem igen,« slutter Johnny Damgård.