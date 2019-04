Nordsjællands Politi rykkede torsdag morgen ud til en brand i en altan i en bygning i Hellerup.

Det oplyste politiet på Twitter. Her blev det slået fast, at også brandvæsen var på vej til stedet, der hedder På Højden.

Beredskab Øst skrev ligeledes om branden på Twitter.

Her slås konstaterede de, at de fremme ved branden og at de var i gang med at slukke den.

Hos Nordsjællands Politi oplyser vagtchef David Borchersen, at branden er slukket igen.

»Der var tale om en gut, som havde tabt en cigerat ned i et håndklæde, og der var kommet noget røg.«

»Men vi er på stedet og har håndteret det. Så der er ikke mere i den sag,« forklarer vagtchefen.

Både politi og beredskab har nu ryddet op på stedet.