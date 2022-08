Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En brand i Bilka i Odense kunne have kostet rigtig dyrt. Men mon ikke varehuset sender en stor tak til sine medarbejdere.

Omkring 50 ansatte trådte nemlig til, da der udbrød brand i en eltavle i Bilka Odense natten til fredag i sidste uge. Det beretter Fyens.dk.

De ansatte stod ikke for selve brandslukningen men for at redde fødevarer for et millionbeløb.

Branden i eltavlen havde nemlig gjort, at strømmen til samtlige varehusets køle- og fryseanlæg blev afbrudt, og så var man under pres for at redde madvarerne, inden de tøede.

De ansatte fik rekvireret hjælp i form af eksterne køle- og frostvogne, som man herefter fik fyldt op i lyntempo, så der blot gik et mindre antal produkter til spilde.

»På grund af den enorme indsats, som vores medarbejdere og alle vores kollegaer rundt omkring i koncernen ydede, lykkedes vi med at redde varerne,« siger varehuschef i Bilka Odense, Tonny Drachmann, til Fyens.dk.

Han fortæller desuden, at de mange varer nu står i forskellige anlæg rundt omkring i varehuset, hvor de sælges med 30 procent rabat. Selvom de ifølge Tonny Drachmann altså intet fejler.

Årsagen til branden er endnu ikke fastslået, men varehuschefen mener overfor avisen, at den formentlig skyldes en overbelastning.