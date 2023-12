Der er tirsdag eftermiddag gået brand i en 60 meter høj kran på en byggeplads i Herlev.

Det oplyser Vestegnens Politi på X.

'Vi er sammen med brandvæsnet til stede i Herlev Kommune ved vejene Hørkær og Vasekær, hvor vi har modtaget anmeldelse om brand i en byggekran. Vi beder om man respekterer afspærringen på stedet,' skriver politiet.

Overfor TV 2 Kosmopol oplyser indsatslederen hos Hovedstadens Beredskab, Michael Andersen, at man nu er i gang med at vurdere, om der er fare for, at kranen styrter ned.

Der er ingen mennesker i kranen.

