Det er ikke usædvanligt, at elinstallationer kortslutter – det sker også i dansk kontekst, siger en ekspert.

»Det er noget, vi ser af og til - også i danske bygninger. Men herhjemme har de fleste bygninger fejlstrømstrømrelæer (HFI), der bl.a. kan beskytte mod elbrande. Derfor har vi generelt en god elsikkerhed i Danmark,« siger Ib Bertelsen, direktør i DBI Brand og Sikring og tidligere brandmand og indsatsleder.

Torsdag kom det frem, at det formentlig var en kortslutning i nogle elektriske installationer, der var årsagen til den omfattende brand i Notre Dame-katedralen i Paris. Branden ødelagde mandag store dele af interiøret i den 850 år gamle katedral. Ib Bertelsen ved af gode grunde ikke, hvordan det er sket, at elinstallationen kunne kortslutte i Paris, men det kan f.eks. ske, hvis kabler har siddet i klemme eller pga. almindelig slitage.

»Man kontrollerer normalt ikke private elinstallationer, men det er ikke utænkeligt, at man i forbindelse med særlige kirkesyn anmoder om en elattest,« siger han.

Notre Dame i flammer. Foto: EDOUARD MAGRINO Vis mere Notre Dame i flammer. Foto: EDOUARD MAGRINO

En brand i en elinstallation er som så mange andre brande lette at slukke – hvis bare man er tæt nok på og er der på det rigtige tidspunkt.

»Det er et spørgsmål om at være på stedet, og det er man jo ikke nødvendigvis altid. Ellers ville vi ikke have sådanne brande,« siger Ib Bertelsen.

Han opfordrer dog til, at man generelt er opmærksom på brandsikkerhed, herunder at man sørger for, at ens elinstallation altid er vedligeholdt og i forsvarlig stand.

»Hver gang vi mister noget i brand, så er det et unødigt værditab,« fastslår han.