Horesta frygter færre gæster grundet lokalkrav om kortere åbningstider i restaurationsbranchen.

Horesta er bekymret for, at de kortere åbningstider for restaurationsbranchen i hovedstadsområdet og Odense vil afholde gæster fra eksempelvis at gå på restaurant.

Brancheorganisationen henviser til, at der generelt kom færre besøgende, da der i august blev indført lignende restriktioner i Aarhus og Silkeborg.

- Der kom massevis af afbud til møder, konferencer, hotelophold, middagsbookinger og lignende, siger Horestas politiske direktør, Kirsten Munch.

Horesta er brancheorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

På grund af stigende coronasmitte må restauranter, barer og caféer i 17 kommuner i hovedstadsområdet samt i Odense Kommune kun holde åbent frem til midnat. Hidtil har de måttet have gæster frem til klokken 02.

Det kom frem på et pressemøde med blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og repræsentanter fra sundhedsmyndighederne mandag eftermiddag.

Horesta mener, at myndighedernes udmeldinger ændrer gæsternes adfærd. I Aarhus så man, at folk blev nervøse for restaurantbesøg, lyder det.

- Borgerne respekterer, når myndighederne kalder situationen alvorlig. Og så oplever vi, at antallet af gæster i den grad falder, siger Kirsten Munch.

Hun frygter, at restriktionerne får økonomiske konsekvenser for branchen. Horesta mener, at der i stedet bør fokuseres på at få folk til at overholde de nuværende retningslinjer om afstand og hygiejne.

Rent juridisk træder restriktionerne om kortere åbningstider først i kraft fra onsdag.

/ritzau/