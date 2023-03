Lyt til artiklen

»Det er en falsk gevinst.«

På grund af energikrisen og de stigende priser på varme har der været stor efterspørgsmål på varmepumper, men ikke alle bliver installeret korrekt. Og det kan give bagslag.

Det skriver DR, som blandt andet har talt med Søren Bülow, der er direktør for brancheforeningen Dansk Køl & Varme, som repræsenterer de autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark.

Han fortæller, at man oplever, at det ikke er alle udbydere, der har de rette kompetencer, når en kunde eksempelvis vil have udskiftet gas- eller oliefyret med en varmepumpe.

Men den store efterspørgsel har ført til, at nogle kunder har rakt ud til de forkerte, og varmepumpen kan derfor muligvis ende med ikke at blive installeret ordentligt, så den enten ikke virker eller ikke giver den besparelse, man havde håbet på.

»Det er en falsk gevinst. Det kan godt være, du slipper af med gasfyret, men varmepumpen bruger mere strøm, end den burde, og så sparer du hverken på økonomien eller klimaet,« siger han til DR.

Til samme medie råder Henrik Bisp, der er fagekspert hos Videncenteret Bolius, derfor til, at man husker at undersøge hvilke krav og anbefalede certificeringer, der er til installatører.