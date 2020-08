Kaos. Rod. Utryghed. Hvor er planen, Mette Frederiksen?

En hel branche handler lige nu i blinde, efter regeringen har besluttet at aflyse første del af fase fire for genåbningen, nemlig at lempe forsamlingsforbuddet fra 100 personer til 200 personer.

Nu har natklubber og diskoteker absolut ingen idé om, hvorvidt de som planlagt får lov til at åbne i august.

»Som erhverv aner vi ikke, hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i, og vi er helt uden muligheder for at kunne give vores medarbejdere og kunder besked. Det er dybt utilfredsstillende,« siger restaurationsbrancheforeningen Horestas formand, Jens Zimmer Christensen.

Meldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke er, at man ikke vil åbne noget, så længe sundhedsmyndighederne fraråder det.

Men Statens Serum Institut har allerede i et notat fra 6. august gjort det klart, at man ikke vil anbefale en åbning af nattelivet lige nu.

6 årsager til smitte i natteliv Derfor er der ifølge Statens Serum Institut stor smittefare i nattelivet: Alle seks nedenstående risici for smitte er til stede i nattelivet, og derfor er der »betydelig risiko for større smittespredning inklusive superspredningsevents. 1) Mange mennesker på relativt lidt plads 2) Længerevarende ophold (dvs. mere end 15 minutter) 3) ”Tab af kontrol” (fx ved alkohol, ophøjet stemning mv.) 4) Adgangsforhold med relativt begrænset plads ved tilstrømning og ophør 5) Øget åndedrætsfunktion herunder fysisk udfoldelse og sang (både risiko for selv at blive smittet og smitte andre) 6) Høj tale og herved øget risiko for dråbesmitte Kilde: Notat fra SSI

Så hvad venter regeringen egentlig på, lyder det enstemmigt fra Dansk Erhverv, Horesta og Venstre, der efterlyser, at statsminister Mette Frederiksen giver nattelivet en konkret udmelding, de kan handle efter.

»Det er uden tvivl en særdeles svær situation, virksomhederne nu bliver bragt i, idet genåbningen risikerer at blive udskudt på noget nær ubestemt tid. Af samme grund er det vigtigt, at de ramte virksomheder får en klar plan for, hvornår det sundhedsfagligt er muligt at genåbne,« siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Hvor er planen, spørger Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Hvor er planen, spørger Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv. Foto: Mads Claus Rasmussen

Mette Frederiksen har indkaldt partilederne til forhandling om fase fire på onsdag, 12. august.

Men regeringens håndtering har i denne uge skabt totalt kaos, og der er ingen grund til at vente så længe, mener Venstre.

»De seneste dage har været noget forfærdeligt rod. Nu må Mette Frederiksen sætte sig for bordenden og stå for at lave en plan for nattelivet. Vi er klar til at mødes før 11. august – for vores skyld gerne i dag. Det her haster. Jo længere tid der går, jo mere utryghed skabes der,« siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Hvis nattelivet får afslag på at åbne, rejser det et helt nyt spørgsmål: Skal hjælpepakkerne til nattelivet forlænges?

Regeringens håndtering af corona har været noget »forfærdeligt rod« den seneste uge, siger Venstres Martin Geertsen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Regeringens håndtering af corona har været noget »forfærdeligt rod« den seneste uge, siger Venstres Martin Geertsen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvis ikke fase fire bliver sat i værk som planlagt, er der behov for, at der stilles noget økonomisk sikkerhed til nattelivsbranchen, som står for rigtig mange arbejdspladser. Så kom med en plan, der kan skabe sikkerhed,« siger Martin Geertsen.

Også Brian Mikkelsen efterlyser en udmelding fra regeringen om nye hjælpepakker.

»Det er essentielt, at man i de kommende politiske forhandlinger tager højde for en mulig forlængelse af hjælpepakkerne for de virksomheder, der ikke kan drive sin virksomhed som konsekvens af udskydelsen,« siger direktøren for Dansk Erhverv.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke er fredag eftermiddag ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.