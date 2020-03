I Feriehusudlejernes Brancheforening er man "chokeret" over, at regeringen har valgt at lukke grænserne fra lørdag klokken 12.00.

»Det er fuldstændig urimeligt at give os så kort varsel og at lægge så stor byrde på dansk kystturisme.«

»Alene på den korte bane er der 1200 job i dansk kystturisme, der er sat en streg over,« siger direktør Carlos Vilaros Lassen.

Lukningen vil betyde afbestilling af godt 1,4 millioner udenlandske overnatninger, lyder det. Branchen kræver fuld erstatning.