Autoværksteder melder om masser at tage fat i, men alligevel er det blevet meget sværere at få ansat kvalificeret arbejdskraft til værkstederne.

Det skriver TV Midtvest.

Thomas Brun ejer et lille, men travlt autoværksted i Herning, og han melder til det midt- og vestjyske medie, at arbejdsdagen let runder over 12 arbejdstimer.

Han har gentagne gange forsøgt med opslag, hvor unge mekanikersvende ikke har valgt at henvende sig til autoværkstedet. For nyligt fik han dog ansat to mekanikere, men Thomas Brun var heldig. Tendensen er nemlig en helt anden.

»Manglen på dygtige, kvalificerede automekanikere i bilbranchen er markant. Og vi begynder så småt at se værksteder, der må skrue ned for aktiviteten på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft,« fortæller Erik Rasmussen, direktør i Dansk Bilbrancheråd, til TV Midtvest.

Han forklarer, at er der flere årsager til manglen på nyuddannede mekanikersvende i branchen. For det første bliver der ikke uddannet nok, men også andre brancher hiver de nyudklækkede mekanikere til sig.

Her er det blandt andet den hastige vækst inden for vindmølleindustrien, der i højere grad får gavn af den nye arbejdskraft.

Thomas Brun melder, at hvis ikke autoværkstederne kan få tilført dygtig arbejdskraft, så vil de hellere selv udføre opgaverne. Det kan blive et stort problem for små virksomheder, der på længere sigt vil få svært ved at følge med arbejdspresset.

Hele 840 opslåede mekanikerstillinger blev ikke besat i perioden juli sidste år til marts i år.