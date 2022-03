Transportminister Trine Bramsen rækker nu hånden over Øresund til sin svenske ministerkollega, klima- og miljøminister Annika Standhäll, i den betændte sag om dumpning af 2,5 millioner tons forurenet slam fra Lynetteholm-projektet i Køge Bugt.

I et brev til den svenske minister, som B.T. er i besiddelse af, skriver Trine Bramsen, at hun nu vil forsøge at skaffe politisk opbakning til at få undersøgt alternative løsninger til dumpningen.

»Jeg kan konstatere, at klapning (dumpning, red.) – på trods af det skal udføres inden for de gennemførte miljøvurderinger – af mange opfattes som problematisk. Det har jeg forståelse for, og jeg vil derfor nu forsøge at få politisk mandat til, at vi får undersøgt, om der kan findes andre løsninger, hvor der ikke skal ske klapning af materiale,« skriver Trine Bramsen til Annika Standhäll.

Det sker, efter det er kommet frem, at den svenske miljøminister – allerede inden lov om anlæg af Lynetteholm blev vedtaget 4. juni sidste år – henvendte sig direkte til danske regering og udtrykte alvorlig bekymring for de miljømæssige konsekvenser af dumpningen af de enorme mængder slam i havet mellem Danmark og Sverige.

I et brev, som Annika Standhälls forgænger Per Bolund, sendte til den danske regering 6. maj sidste år, bad han Folketinget vente med at vedtage loven om Lynetteholmen, til man havde fået undersøgt miljøpåvirkningen af svenske farvande.

Men den svenske miljøminister fik ikke sit ønske opfyldt, ligesom den danske regering valgte ikke at orientere Folketinget om den svenske henvendelse, før Folketinget havde stemt loven om anlæggelsen af den gigantiske halvår i Københavns Havn igennem.

Begge dele kan være på kant med loven.

Professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, har over for DR vurderet, at det kan være i strid med EUs regler om miljøvurdering, som potentielt kan betyde, at den svenske offentlighed også skal høres til projektet.

»Vi har ikke fulgt reglerne, sådan som det ser ud efter de papirer, jeg har set. Fordi så skulle vi have ventet. Det er sådan set det helt centrale,« har Peter Pagh sagt til DR.

B.T. filmede sidste onsdag, hvordan skibe i døgndrift dumper slam i Køge Bugt. Se videoen i toppen af artiklen.

Siden 6. januar har tre skibe i døgndrift sejlet fra København til Køge Bugt. Over 200 gange har skibene sendt slam ud i vandet på samme måde, som du kan se i videoen i toppen af artiklen.

Det svarer til over 200.000 kubikmeter. I alt skal der dumpes 2,5 millioner tons slam.

Slammet er gravet op fra havbunden i Københavns Havn, fordi slammet er for blødt som fundament for den kunstige halvø Lynetteholmen.

I sidste uge skrev den svenske miljøminister Annika Strandhäll til Trine Bramsen med et ønske om at få stoppet dumpningen.

Det fik Radikale Venstre til at kræve alternativer.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet Vis mere Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet

»Det er fuldkommen utænkeligt, at den danske regering kan tillade fortsat dumpning af slam i Køge Bugt, efter den svenske regering har meldt så klart og tydeligt ud,« udtalte miljøordfører Zenia Stampe.

Nu lytter Trine Bramsen altså til kritikken og vil bede forligskredsen – dvs. partierne bag projekt Lynetteholmen – om opbakning til at undersøge løsninger.

Torsdag klokken 13 skal Bramsen i samråd for at svare på spørgsmål om økonomien bag Lynetteholmen. Budgettet bag den første lille del af anlægget er nemlig skredet med knap 200 millioner.

Du kan følge samrådet live her på B.T.