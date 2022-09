Lyt til artiklen

En modkørende nåede at reagere, da en bil pludselig trak over i modsatte vejbane på Tjele Møllevej nordøst for Viborg søndag eftermiddag.

Bilerne snittede kun hinanden – men kort efter gik det grueligt galt.

Her påkørte den 54-årige bilist, som havde været tæt på at forårsage et frontalt sammenstød, ind i en parkeret varevogn i Vammen omkring tre kilometer derfra, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Herefter mistede han herredømmet over sin bil, der rullede rundt og endte på taget.

Lokalpolitiet i Viborg oplyser til Viborg Stifts Folkeblad, at manden kom til skade i ulykken og efterfølgende blev fløjet til Skejby Sygehus i Aarhus.

Han er mandag morgen uden for livsfare.

En blodprøve skal afgøre, om bilisten var påvirket på ulykkestidspunktet.

Politiet har endnu ikke fået svar på prøven.