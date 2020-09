Sommeren over skulle Grøn Koncert have turneret rundt i landet. Vi skulle have drukket fadøl, sunget med på Dizzy Mizz Lizzy og Alphabeat og kørt pizzaslices ned.

Men koncerterne blev aflyst, og fonden bag Grøn Koncert brændte inde med 32.000 pizzaer.

I stedet for, at pizzaerne røg i skraldespanden, har Bilka nu købt hele partiet.

Og fra fredag den 11. september klokken syv kan man derfor købe 10 pizzaer for 100 kroner i Bilkaer landet over.

Det er Muskelsvindsfonden, der står bag Grøn Koncert.

Da koncerterne blev aflyst stod de både med et stort madspilsproblem og et stort økonomisk tab.

»Det ville være meget, meget skidt at smide titusindvis af perfekte pizzaer ud,« siger Theis Petersen, der er indsamlingsdirektør i Muskelsvindfonden til Århus Stiftstidende.

Fonden glæder sig derfor over, at samarbejdet med Bilka kom i stand, så de ungår alt det store madspild.

Muskelsvindsfonden lægger da heller ikke skjul på, at de glæder sig over, at omkostningerne samtidig bliver dækket.

Det har nemlig en stor betydning i et år, hvor fondens største indtægtskilde er blevet aflyst.

Udover Grøn Koncert står Muskelsvinsfonden også bag Cirkus Summarum, som også er blevet aflyst i år pga. corona.

I stedet blev der med afløseren Grøn Grønnere dog afholdt mere end 100 koncerter i private hjem landet over.