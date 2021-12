Julefreden har efterhånden sænket sig, nogle steder daler sneen endda stille ned her 23. december.

Men det er ikke ude i alle stuerne, at hyggen er lige stor.

Derfor har det aarhusianske klatrecenter Boulders valgt ekstraordinært at slå dørene op for udsatte børn og unge 1. juledag, 25. december.

»Det er nemt for os at gøre noget godt, når man har et sted, som vi har. Det er alligevel lukket for offentligheden, så vi vil gerne give de her børn muligheden for at komme ud af huset og få en fed oplevelse,« siger Martin Videbæk Petersen, direktør og medarbejder af Boulders, til B.T.

For mens nogle af os ser frem til at komme hjem og tilbringe tid med familien, er der andre, der bor i mere belastede hjem. Det er dem, som Boulders gerne vil række ud til med tilbuddet.

Derfor har de i år valgt for første gang at åbne dørene kvit og frit for børn, der kunne have brug for at komme ud af huset. Det arrangerer de i samarbejde med Røde Kors og Blå Kors, der formidler tilbuddet til de børn, der kunne have brug for det.

»Vi håber, de får en positiv dag ud af det. Og så håber vi også at kunne inspirere andre virksomheder til at gøre noget lignende,« lyder det fra Martin Videbæk Petersen.

Han kommer selv til at stå der den 25. med andre frivillige og hjælpe børnene med at klatre. Det hele er gratis, også leje af klatresko.

Der vil også blive serveret varm kakao for børnene og kaffe til forældre.

På dagen holder de åbent 10-17 for de børn, der er inviteret. Det er både i deres centre i Aarhus, Odense og København. Det er organisationerne, de samarbejder med, der har stået for at formidle tilbuddet, så det er altså ikke hvem som helst, der kan møde op.

Martin Videbæk Petersen gør opmærksom på, at der nu er krav om coronapas. Derudover har de styr på afstand og håndsprit.

Skulle der være flere organisationer for udsatte børn, der ønsker at deltage, kan de henvende sig til Boulders på hej@boulders.dk