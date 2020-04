Det var en tsunami af mails, som mødte Kim Novaa, da han i mandags igen åbnede sin skønhedsklinik.

Blandt de mange hundrede henvendelser fra desperate kunder var specielt én besked vigtig for ham.

Han havde søgt om lønkompensation for sin virksomhed, og svaret fra Erhvervsstyrelsen var kommet i hans e-Boks. Det var et afslag, men noget var ikke helt, som det skulle være. For brevet skulle slet ikke være sendt til ham.

»Det er jo et kæmpe brud på dataloven,« siger Kim Novaa, også kendt som Botoxkongen.

»På nogle områder må man ikke begå fejl – og det her er en af dem.«

I brevet kunne han nu læse, at en helt anden virksomhed havde fået afslag på lønkompensation. I teksten stod også direktørens personfølsomme oplysninger med fuldt navn og cpr-nummer.

»Lad os sige, at det var et aktieselskab, så kunne man spekulere i deres situation, fordi en mulig lønkompensation kan være en virksomhedshemmelighed,« forklarer han.

Det er ifølge Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor i it-ret og persondataret på Syddansk Universitet, en af de mest typiske fejl på området. Ud af mere end 2000 anmeldelser om databrud i 4. kvartal af 2019 handlede over 70 procent om oplysninger sendt til den forkerte modtager.

»Men det betyder ikke, at det ikke er en alvorlig fejl,« siger hun.

»Falder den type oplysninger i de forkerte hænder og bliver misbrugt, så kan konsekvenserne være katastrofale.«

I dette tilfælde gjorde Kim Novaa hurtigt styrelsen og brevets rigtige modtager opmærksom på situationen.

Foto: Bax Lindhardt

Den pågældende direktør ønsker ikke at stå frem med navn, men han fortæller, at fejlen irriterer og undrer ham.

»Jeg synes, at det er bekymrende, at mine oplysninger er endt et andet sted,« siger han.

»Jeg har forståelse for, at fejl sker, men det her forstår jeg ikke kan ske.«

De to virksomheder har nemlig intet tilfælles.

På Kim Novaas klinik Inito på Frederiksberg kan man få lavet botox, større læber og andre indgreb, mens den anden direktørs virksomhed laver computerspil. De to direktørers navne og cpr-numre er heller ikke tilnærmelsesvis ens.

Direktøren har i sin e-Boks også fået sit afslag, hvilket betyder, at Kim Novaa har fået tilsendt en kopi af brevet.

Og den fejl beklager Erhvervsstyrelsen i et skriftligt svar til B.T.

'Kim Novaa har desværre modtaget et svar fra Erhvervsstyrelsen, hvor der indgår oplysninger om en anden virksomhedsejer. Der er tale om en enkeltstående manuel fejl, som styrelsen beklager.'

Erhvervsstyrelsen oplyser desuden, at de ikke er bekendt med, at der skulle være andre lignende fejl, men at man nu vil efterse og justere sine sagsbehandlingsprocedurer i lyset af denne sag, som nu også er indberettet til Datatilsynet. Kim Novaa vil også snart få sit rigtige svar i sin e-Boks.

Botoxkongen er dog på forhånd ikke optimistisk omkring udsigterne til lønkompensation.

»Min nichebranche har været gidsler i en forvirring mellem de forskellige myndigheder, og vi har været lukket på baggrund af en vejledning og ikke et påbud,« forklarer han.

For skønhedsklinikken har faktisk haft Rigspolitiets ord for, at den godt måtte holde åben. Men samtidig har Sundhedsstyrelsen dog meldt ud, at ikke-kritiske erhverv bør holde lukket. Kim Novaa har holdt klinikken lukket indtil nu, men følt sig fanget i en konstant limbo af modsatrettede udmeldinger. Mandag åbnede han igen, og efterspørgslen på skønhedsbehandlinger har været overvældende.

»Det er fuldstændig eksploderet. De første fire dage har vi fået 1500-2000 henvendelser. Jeg så det samme mønster under finanskrisen. Det er en sjov psykologisk mekanisme, men mange vil gerne fremstå som den bedste udgave af sig selv, når der er krise.«