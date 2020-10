Christina Løtzchs stemme ryster, mens hun fortæller, hvordan hele systemet på skift tabte hendes psykisk syge søn Daniel på gulvet.

Først måtte han ud af egen bolig to gange, fordi han ødelagde ting og ikke magtede at betale husleje. Så blev han rykket til et bosted og senere til et andet.

Og da beboerne på det andet bosted i Haderslev var utrygge ved Daniel, blev han smidt ud efter en måned.

Ud på gaden.

Christina Løtzch besøger ofte sin søn Daniels gravsted i Aabenraa. Hun ville ønske, at den sidste tid i hans liv havde været mere værdig i stedet for et baskt liv på gaden. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd Vis mere Christina Løtzch besøger ofte sin søn Daniels gravsted i Aabenraa. Hun ville ønske, at den sidste tid i hans liv havde været mere værdig i stedet for et baskt liv på gaden. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Byrd

Gaden, der endte med at tage livet af den kun 25-årige Daniel Løtzch.

»Det er tragisk, at man som kommune siger 'det er bare sådan, det er – der er ikke noget at gøre'. Fra da af gik det helt galt,« siger Christina Løtzch.

Daniel havde ikke sygdomserkendelse. Han mente ikke, han var paranoid skizofren, som der ellers var kloge mennesker i hvide kitler, der fortalte ham, når han igennem de sidste år af sit liv løbende var inde og ude af psykiatrisk afdeling i Aabenraa.

Og det skulle de ifølge moren have taget meget mere seriøst.

Hvorfor skriver B.T. om dette? Psykisk sygdom er landets største folkesygdom. Ifølge Bedre Psykiatri lider flere danskere af psykisk sygdom end kræft, diabetes og hjertesygdomme, og de senere år er antallet af psykisk syge steget eksplosivt.



Men der er bare ikke plads til alle de psykisk syge i systemet. Det betyder, at de syge kan blive placeret i egen bolig, selv om de skulle have været på et botilbud. Og de endnu mere syge, der skulle have været indlagt, kommer på et botilbud. B.T. vil i den kommende tid belyse de udfordringer, det skaber for alle parter, når systemet svigter. Både udfordringerne for de øvrige beboere omkring den syge i egen bolig, for den syge selv, der ikke får den rette behandling, og for de pårørende, der får overladt et tungt ansvar. Regeringen er netop påbegyndt arbejdet med en kommende 10-årsplan for psykiatrien – og netop derfor lader B.T. de mennesker og de stemmer, der indtil nu har følt sig overhørt, komme til orde.

For selv om hendes søn ikke vidste, han var syg og derfor ikke ville have hjælp, så skulle både psykiatrien og kommunen selvfølgelig have taget hånd om ham og ydet den hjælp, han havde brug for.

»Det, jeg synes, er så tragisk, er, at de stadig mente, at han selv skulle bestemme, selv om han var så dårlig,« lyder det fra Christina Løtzch.

Efter Daniel blev smidt ud af det sidste bosted, havde han ikke længere nogen bopæl, og psykiatrisk afdeling, som han løbende var inde og ude af, udskrev ham derfor bare til gaden det sidste halvandet år af hans liv.

Christina Løtzch sammen med sin søn Daniel, der endte sit liv på gaden efter at være blevet smidt ud af sit bosted Foto: PRIVATFOTO Vis mere Christina Løtzch sammen med sin søn Daniel, der endte sit liv på gaden efter at være blevet smidt ud af sit bosted Foto: PRIVATFOTO

»Han bliver udskrevet lige inden julen 2017. Eller jeg troede, de havde udskrevet ham, men det viser sig så senere, at han har udskrevet sig selv – og det skulle han jo aldrig. Han dør så lige efter, 8. januar,« fortæller den tydeligt berørte mor.

Fra herberg til herberg. Systemet havde opgivet Christina Løtzchs søn, der hverken kunne bo i almen bolig eller på bosted, som tilsyneladende var de to eneste muligheder, kommunen kunne tilbyde, siger moren:

Så mange er syge Hver 10. dansker opfylder kriterier for psykisk sygdom til hver en tid. Det svarer til 580.000 danskere. Tallet er et konservativt tal antaget ud fra en række undersøgelser (BP 2019).

Hver fjerde dansker rammes af en psykisk sygdom, inden de fylder 50 år. Hvis man ser på hele livsforløbet, er tallet op mod hver tredje dansker (NCBI 2014).

Cirka 15 procent af børn og unge under 18 år har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år (Dalsgaard et al 2019).

Cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14-årsalderen, og 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24-årsalderen (Sundhedsstyrelsen 2012).

13 procent af danskerne har mentalt dårligt helbred og er dermed i risiko for at udvikle psykisk sygdom (Sundhedsstyrelsen 2017).

Blandt unge kvinder mellem 18 og 24 år oplever næsten hver fjerde (23,8 procent) at have dårligt mentalt helbred (Sundhedstyrelsen 2017).

Samlet set angiver 11 procent af skoleelever i alderen 11-15 år, at de har lav livstilfredshed (SIF 2019).

Alvorligt psykisk syge lever 16-25 år kortere end gennemsnitsbefolkningen (Psykiatriudvalget 2013, Banner 2019).

‍25 procent af alle henvendelser i almen praksis vedrører psykiske problemstillinger (Sundhedsstyrelsen 2010).

57.100 børn og unge havde en psykisk sygdom i 2019. Det svarer til fem procent af 0-17-årige (Socialministeriet 2020).

Ca. to elever fra hver 9.-klasse har i dag en psykisk sygdom (Socialministeriet 2020). Kilde: Bedre Psykiatri

»Jeg havde i mange år kæmpet for, at han kunne få lov at komme på et døgntilbud med konstant opsyn. Han var jo så syg,« lyder det, inden hun fortsætter:

»Han var så angst og følte, at alle var efter ham. Så han kunne ikke være alene. Det var et reelt problem, og det var tydeligt for alle, at han ikke kunne være i det.«

Altså, det forekommer fuldstændig urimeligt, fordi et bosted skal selvfølgelig kunne håndtere også de allermest syge Knud Kristensen, formand for SIND

Selv om det var tydeligt for alle, så svigtede systemet. Psykiatrien og kommunen talte ikke sammen. Og den besked, moren fik fra kommunen, efter Daniels død, kom lige en postgang for sent:

»Ressourcerne er der ikke. Efter hans død har de godt kunnet se, at han skulle have haft en helt anden behandling i systemet. De har sagt, at de kunne godt se, at han skulle have været på et døgntilbud.«

Knud Kristensen, formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed – er rystet over, at kommunen smed Christina Løtzchs søn på gaden.

»Altså, det forekommer fuldstændig urimeligt, for et bosted skal selvfølgelig kunne håndtere også de allermest syge. Så kan det godt være, han skulle have været på et andet botilbud, men de kan jo ikke bare smide ham ud,« lyder det fra Knud Kristensen.

Svar fra psykiatrien i Region Syddanmark Hvordan har I kunnet lade ham udskrive til gaden? »Vi har ikke mulighed for at kommentere på den konkrete sag. Men det er ikke alle patienter, som ønsker at være indlagt, og nogle patienter lader sig udskrive mod givet råd, selv om de ikke har en bolig til rådighed. Andre patienter er så syge, at de skal tvangstilbageholdes i henhold til psykiatriloven og forblive indlagte mod deres vilje. Hvis sidstnævnte kriterier er opfyldt udskriver psykiatrien ikke en patient.« Talte I sammen med Haderslev Kommune i perioden - og sikrede jer, at han var under ordentligt opsyn - og havde et sted at bo? »Vi har en systematik for at tale sammen med kommunerne omkring de dårligste patienter, det gælder også Haderslev Kommune. Mængden af information der kan deles er dog afhængig af at patienten giver samtykke til informationsudveksling med kommunen.« Har I generelt en god nok kommunikation med kommunen? Vi arbejder hele tiden på at få et rigtig godt samarbejde med de relevante kommuner også om patienter som ikke vil samarbejde med hverken psykiatrien eller kommunen. Og det lykkes vi med langt hen ad vejen. Har I ikke et ansvar for at sikre jer, at patienten bliver grebet i den anden ende, selvom I i princippet ‘har gjort jeres arbejde’? »Jo altid. Komplicerede patientforløb har mange samarbejdspartnere, og vi arbejder altid med at styrke samarbejdet og gøre det bedre.« Hvad vil I gøre i fremtiden for at sikre jer, at patienter ikke bliver overladt til sig selv, når de bliver udskrevet ved jer? »Region Syddanmark har tidligere i år indgået en partnerskabsaftale med Haderslev Kommune, som har til formål at hjælpe særligt udsatte borgere, og samtidig har regionen indgået et formaliseret samarbejde med Røde Kors, der driver et center for hjemløse på Svalegangen i Middelfart, hvor patienter i akut bolignød kan få husly.«

Der bliver stille et kort sekund.

»Det lyder helt vildt.«

Knud Kristensen fortæller, at det heldigvis er sjældent, at det går så galt som med Christina Løtzchs søn, men forløbet er desværre langtfra unikt:

»Selve det der med at blive smidt ud af det ene sted og det andet sted, det er hverdagskost,« siger formanden for SIND.

Han ser tit, hvordan systemet ikke formår at gribe de psykiatriske patienter.

»Og til sidst opgiver den pågældende jo også at bede om hjælp, fordi han får den fornemmelse, at 'der alligevel ikke er nogen, der vil hjælpe mig – hvorfor skal jeg så bede om det?'« lyder det fra Knud Kristensen.

»Det er et problem, når borgerne bliver kastebolde mellem hospitalerne og kommunerne. Så går det først og fremmest ud over borgerne.«

Svar fra Haderslev Kommune Chef for socialpsykiatri, Haderslev Kommune, Peter Chortsen Isak: »Jeg kan af gode grunde ikke udtale mig i konkrete sager. Men jeg kan sige, at hvis man bor på et bosted, så bor man med lejekontrakt og kan derfor ikke uden videre smides ud. Politiet kan ikke smide nogen ud, og kommune er forpligtet til at finde en anden bolig.« »Når borgere har sindslidelser, er de ikke altid i stand til at træffe gode valg for dem selv, og kommune har ikke tvangsmuligheder. Vi kan ikke flytte folk et andet sted hen mod deres vilje. Hvis en borger har en truende adfærd, kan man sige, ‘vi er nødt til at finde et andet sted til dig.« Men de fandt så ikke et andet sted til Daniel. »Nej, det er faktisk det, der er min pointe. Når man har en sindslidelse, er man ikke altid i stand til at træffe gode valg for sig selv. Så hvis man ikke vil flytte eller have en anden bolig, så står man tilbage med gaden desværre.« Men ifølge moren blev Daniel aldrig tilbudt et døgntilbud. »Man skal ønske og søge om et døgntilbud, og så bliver man erklæret egnet eller ikke-egnet. Det beror på, hvilke udfordringer, man har, og om man er istand til at klare sig selv.« Når en borger på et bosted er så syg, at andre beboere er utrygge ved ham. Kunne det så ikke tyde på et behov for mere behandling og opsyn? »Hvis han er truende, så han er til fare for sig selv eller andre, så er det ikke kommunen, der kan hjælpe tilstrækkeligt godt. Vi kan ikke bruge magt - det kan politiet. Hvorvidt man skal holdes væk fra andre, der er det psykiatrien, der har mulighed for at tage folk ind til behandling under tvang.« Mener du, at I kommunikerer godt nok med psykiatrien - altså regionen? »Jeg synes, vi har et godt samarbejde. Men som i mange andre samarbejder har vi ikke altid det præcist samme perspektiv. Generelt har vi et godt samarbejde og oplever ikke, at borgere bliver smidt ud af psykiatrien, uden vi får besked og kan tilbyde vores hjælp.« Det er så sket i det her tilfælde med Daniel, hvor han i et halvandet år blev udskrevet til gaden. Selvom han ikke havde sygdomserkendelse og ikke ville have hjælp, kan man så som kommune bare fralægge sig ansvaret og lade borgeren sejle i sin egen sø? »Der er ikke nogen, der skal have lov til at sejle i sin egen sø, tror jeg godt, jeg kan sige helt fast i kødet. En kommune kan godt tilbyde hjælp, hvor borgeren kan sige nej tak, men hvis man vurderer, at det kan betyde, at vedkommende ikke kan klare sig selv, kan vi stadig ikke tvinge hjælpen på, men vi kan insistere på at blive ved med at spørge og vende tilbage og sige, ‘er du sikker, eller er der noget andet, vi kan gøre?’« Bliver borgerne ikke kastebolde mellem psykiatri og kommune? Når I ikke kan håndtere en borger, ryger han ind hos psykiatrien, og når de er færdige, ryger han tilbage til jer igen, der stadig ikke har redskaberne og beføjelserne til at hjælpe tilstrækkeligt - og derfor må sende ham tilbage til psykiatrien? »Når du stiller det op sådan, har du selvfølgelig ret. Så kan folk blive kastebolde. Men vi forudsætter, at det er mennesker, som vil have hjælp. Vi har ikke mulighed for at bruge tvang, og jeg skal ikke give mig i kast med at vurdere, om det ville være en god idé eller ej. Vi skal sørge for, at kommune, politi, psykiatri, og dem, der ellers kan hjælpe, snakker tilstrækkeligt godt sammen til at sørge for, at der ikke er nogen, der får lov at sejle i deres egen sø. Om det er stærkt nok til, at der ikke er nogle, der falder igennem - det ved jeg snart ikke hvad, der er. Vi har med mennesker at gøre, der har deres egen vilje.« Men det er vel ikke deres 'egen' vilje, når de er psykisk syge? Som paranoid skizofren tror man på mange ting, som ikke er rigtige - eksempelvis at man kan klare sig selv. Men må man ikke som myndighed gå ind at sige, ‘det kan du ikke, så vi må give dig dette døgntilbud i stedet’? »Nej, fordi den myndighed findes ikke. Det er kun politiet og psykiatrien, der kan tilbageholde mennesker.« Hvad gør man med alle de her ‘midter-tilfælde’, der ikke er de allersygeste og derfor ikke kan indlægges, men som alligevel er for syge til at bo alene eller på et botilbud med andre borgere? »Før i tiden fandtes der noget, der hed retspykiatriske plejehjemspladser, som var en form for et langvarigt psykiatrisk behandlingstilbud. Den type tilbud er der ikke mere. Jeg kender ikke baggrunden for, hvorfor man afskaffede det.«

Og netop det problem har Sind taget med ind i diskussionen om en ny tiårsplan, de netop har påbegyndt deindledende møder om med socialministeren og sundhedsministeren.

Her er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen blevet sat til at lave et udredningsarbejde, hvor SIND også er inviteret med ind, fortæller formanden:

»Vores hovedfokus er, at der skal flere ressourcer til, men også at man skal blive bedre til at arbejde sammen på tværs af sektorerne.«