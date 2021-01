Stofmisbrug, spidse knive og vrede, udadreagerende personer med psykiske diagnoser lyder som en sprængfarlig cocktail.

Men ikke desto mindre var det sådan, hverdagen så ud på bostedet Ørbækskilde i Veddinge, hvor den 29-årige socialpædagog Yamma Ahamadzai for en uge siden med adskillige knivstik blev myrdet af en af stedets beboere.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynets tilsynsbesøg dagen efter drabet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Beboerne har hele døgnet adgang til bostedets køkkenknive, hvor flere af dem er meget langskaftede, meget spidse og skarpe. De har også adgang til bostedets værktøj.

Derudover har der været eksempler på, at beboerne har været i besiddelse af knive, de selv har skaffet. Og af rapporten fremgår det, at ledelsen ikke mener, at det kan forhindres, fordi beboerne har ret til at opbevare egne knive i deres bolig.

Arbejdstilsynet, der altså har givet Ørbækskilde to strakspåbud, kritiserer bostedet for, at beboerne har adgang til knive. Det er decideret uforsvarligt, lyder det.

Og kritikken af adgangen til de skarpe, langskaftede knive skal ses i lyset af beboernes generelle adfærd.

Rapporten fortæller nemlig, at flere af beboerne kan blive vrede og udadreagerende, typisk hvis deres behov ikke bliver opfyldt.

Yamma Ahamadzai sammen med sin far, der onsdag 30. december modtog den værste nyhed, man kan få som forælder. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Yamma Ahamadzai sammen med sin far, der onsdag 30. december modtog den værste nyhed, man kan få som forælder. Foto: PRIVATFOTO

Det er oftest i form af høje råb og smækken med dørene, men inden for det seneste halve år har der været eksempler på vold og trusler om vold. En beboer har eksempelvis overfaldet og slået en anden beboer hårdt i hovedet med et stoleben. Ligesom en anden beboer har udtrykt ønske om, at en person, hvis navn ikke fremgår af rapporten, får skudt en kugle for panden.

Oven i hatten misbruger enkelte af beboerne også stoffer med jævne mellemrum, fremgår det af rapporten.

Strakspåbuddet fra Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet udstedte efter drabet på Yamma Ahmadzai to strakspåbud til opholdsstedet Ørbækskilde: 1. At virksomheden skal sikre, at alenearbejde med beboere med kendt udadreagerende adfærd på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Påbuddet skal efterkommes straks 2. At virksomheden skal sikre, at arbejdet på Ørbækskilde planlægges, tilrettelægges og udføres således, at faren for vold og trusler om vold i forbindelse med beboernes adgang til virksomhedens knive og andre genstande, der kan bruges som våben, imødegås. Påbuddet skal efterkommes straks.

Det foregår typisk uden for bostedet, men det fremgår af rapporten, at 'det ikke kan hindres, at beboerne kan komme tilbage på bostedet i stofpåvirket tilstand, eller at misbrug kan forekomme på bostedet, selv om det ikke er tilladt der'.

Beboernes i forvejen uforudsigelige adfærd øges altså af stofmisbruget, vurderer Arbejdstilsynet.

De vurderer ligeledes, at det udgør en betydelig fare, at beboerne har adgang til genstande, der kan bruges som våben – netop fordi beboerne både har en udadreagerende og uforudsigelig adfærd, der kan forstærkes af deres stofmisbrug.

Yamma Ahamadzai var alene på arbejde 30. december, da han blev myrdet af en af stedets beboere. En 19-årig beboer er anholdt sigtet for drabet.

Af samme rapport fra Arbejdstilsynet fremgår det, at den 19-årige formodede gerningsmand er kendt for at smadre ting, når han ikke får sin vilje.

'Han har flere gange smadret ruder med de bare næver med egne fysiske skader til følge,' står der i rapporten.

Desuden har han flere gange slået hul i væggen. I sommer skubbede han også hårdt til en ansat, ligesom hans sprogbrug over for ansatte er grænseoverskridende. Blandt andet har han råbt til en ansat 'jeg knepper dig og også din mor, din luder'. Han kalder også de ansatte for 'kæmpe idiot' og 'svin'.