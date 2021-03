Det privatejede bosted Atlas Gilleleje benytter sig i al for høj grad af vikarer og lever ikke op til de forpligtelser, de har overfor botilbuddets autistiske beboere.

Sådan lyder kritikken fra flere tidligere medarbejdere samt tidligere og nuværende pårørende, der har valgt at fortælle om deres oplevelser til Radio4.

Nogle af de pårørende, der står frem, er Susanne og Thomas Holm fra Gentofte. De er forældre til David Holm på 21 år, der er infantil autist og har boet 10 måneder på bostedet Atlas Gilleleje i 2019.



Taksten for at have ham boende var 23.980 kommunale skattekroner om dagen. Men David Holm har fået meget lidt valuta for pengene, mener hans forældre.



»De har svigtet deres ansvar over for David, og han mistrivedes på alle tænkelige måder. Atlas Gilleleje skal ikke have lov til at fortsætte. Der skal ikke være flere unge autister, der kommer til at lide under det her,« siger Thomas Holm til Radio4.



Konkret peger Susanne og Thomas Holm på, at der har været for stor personalegennemstrømning med for mange og for dårligt forberedte vikarer. Ifølge forældrene blev David passet af flere end 50 forskellige vikarer i de 10 måneder, han boede på Atlas Gilleleje. Den udlægning bakkes op af flere tidligere ansatte, som Radio4 har talt med.



Den store personalegennemstrømning vækker uro hos Lars Uggerhøj, som er professor og socialforsker ved Aalborg Universitet:



»Det betyder meget for et menneske at have samme kontaktperson. Når vi så taler om mennesker med autisme, ved vi også, at daglige rytmer og faste kontakter er af endnu større betydning. Så en gennemstrømning af den størrelse lyder helt utrolig og faktisk temmelig bekymrende,« siger Lars Uggerhøj til Radio4.



Radio4 er kommet i besiddelse af fem bekymringshenvendelser, hvori fire medarbejdere og én pårørende advarer Socialtilsynet om forholdene på Atlas Gilleleje, herunder det store vikarforbrug.



I en af bekymringshenvendelserne skriver en tidligere medarbejder på Atlas Gilleleje:



»Jeg er meget bekymret for Davids ve og vel, når han er så massivt omgivet af vikarer. (…) Jeg har flere gange oplevet, hvordan David er gået i affekt, fordi en vikar har ignoreret tegnene eller ganske enkelt ikke vidste, hvordan der skulle ageres. (…) Vi skal beskytte vores udsatte borgere, ikke henrette dem. (…) Bostedet Atlas skal have frataget deres ret til at drive bosted.«



Særligt én episode med David Holm eskalerede drastisk på Atlas Gilleleje. En konflikt mellem David og en vikar resulterede i, at David knuste en rude. Politiet blev tilkaldt – tre vogne og en hundepatrulje – og David blev anholdt, kørt på en psykiatrisk afdeling og bæltefikseret, fortæller forældre og medarbejdere, der var ansat på Atlas Gilleleje, da det skete.



»Det var fuldstændig frygteligt at se ham bæltefikseret, sveddryppende og ulykkelig på psykiatrisk afdeling. Han er en autistisk dreng, der mentalt er mellem to og fire år, så han forstår jo ikke noget af det. Den episode kommer han altid til at være mærket af. Og det er et resultat af en uansvarlig ledelse, der sætter mere eller mindre fremmede, uuddannede vikarer til at tage sig af vores søn,« siger Thomas Holm.



Atlas Gilleleje adresserer i et skriftligt svar til Radio4 kritikken fra David Holms forældre:



»Denne beboer blev på vores foranledning udskrevet herfra i 2019 efter blot 10 måneders ophold. I den anledning blev en række medarbejdere omkring beboeren afskediget. Disse medarbejdere havde vi, på forældrenes ønske, overtaget fra den institution, hvorfra beboeren blev flyttet fra, da vedkommende kom til os. Årsagen, til at vi bad beboerens kommune om at finde et andet sted til vedkommende er naturligvis fortrolig, men bemærk venligst at opsigelsen kom fra vores side.«

Den store personalegennemstrømning og det høje vikarforbrug fortsatte i 2020. Det fortæller den tidligere medarbejder Mette Olsen, der var ansat på Atlas Gilleleje fra februar til oktober sidste år, hvor hun blev fyret efter en sygemelding:



»Det var ikke ansvarligt, det der foregik. Jeg gik flere gange hjem med ondt i maven over de mange skiftende vikarer, som beboerne blev udsat for, for de trivedes ikke,« siger Mette Olsen.



Men personalegennemstrømningen på Atlas Gilleleje er ikke det eneste, som medarbejdere og pårørende forholder sig kritisk til. De peger samstemmende på, at flere af beboerne har oplevet store vægtstigninger på Atlas Gilleleje.



Ifølge forældrene Susanne og Thomas Holm tog deres søn David Holm mere end 30 kilo på i løbet af et halvt år. Atlas Gilleje afviser over for Radio4, at nogen af deres beboere har taget 30 kilo på.



I en bekymringsskrivelse til Socialtilsynet skriver en tidligere medarbejder om en anden beboers vægtøgning. Beboeren er i det følgende kaldt ”X”, men Radio4 er bekendt med beboerens navn:



»Jeg er nødsaget til at underrette, da jeg personligt og fagligt ikke kan rumme det. X spiser gerne flere portioner varm mad om dagen, 3 liter is, milkshake, chips osv. Han er ALDRIG ude og gå og kan næsten ikke længere bevæge sig. Jeg overdriver ikke. X vil inden længe dø af det. (…) Man kan ikke lade ansvaret hvile på et vikarbureau, når man skal hjælpe en så handicappet dreng som X. Han har ret til hjælp. Lige nu hjælper man ham ikke. Man opbevarer ham indtil han dør.«



Pernille Skovbo Rasmussen, senioranalytiker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, mener, at henvendelsen fra den tidligere medarbejder er foruroligende læsning:



»De beskrevne forhold er uforenelige med, hvad der kendetegner et godt botilbud, for det handler også om at have fokus på den enkeltes sundhed og trivsel, herunder også vægtforhold og fysisk aktivitet,« siger Pernille Skovbo Rasmussen til Radio4.



Atlas Gilleleje har ikke fået påbud fra Socialtilsynet og tilsynsrapporterne er positive. Atlas Gilleleje har ikke ønsket at stille op til interview, men afviser i en mail kritikken:



»Socialtilsynet reagerer naturligvis på bekymringshenvendelser, som enhver kan sende uden at stå til ansvar for eventuelle falske beskyldninger. Socialtilsynet vurderer således også alvorligheden af sådanne henvendelser, og hvorvidt de bygger på faktuelle forhold.«



Radio4 ville gerne have interviewet Socialtilsynet om bekymringshenvendelserne og anklagerne mod bostedet Atlas Gilleleje, men tilsynet har oplyst, at det ikke ønsker at gå ind i den enkelte sag og har ikke ønsket at stille op til interview.