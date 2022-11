Lyt til artiklen

Den tidligere trommeslager i Shu-bi-dua Bosse Hall Christensen fortæller nu til B.T., at han også blev tilbudt at skyde penge i et af den svindeltiltalte Steen Svartzengrens investeringsprojekter i forbindelse med optagelserne til en DR-dokumentar.

»Jeg husker, at Steen Svartzengren nævnte for mig, at hvis jeg havde nogle midler, så ville han gerne investere dem for mig. Jeg sagde heldigvis nej,« siger Bosse Hall Christensen.

Som B.T. kunne fortælle onsdag, skal den selvbestaltede afvænningsguru Steen Svartzengren for retten tiltalt for underslæb og bedrageri.

Tiltalen går på, at han har bedraget en række småsparere og rigmænd for i alt seks millioner kroner. En mistanke, som B.T. skrev om første gang i 2019.

Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV Vis mere Steen Svartzengrens panoramaudsigt fra den villa, hvor DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' er optaget. Foto: Screenshot/Impact TV

Afvænningsguruen er kendt fra DR, hvor han er hovedperson i DR-dokumentaren ‘Sidste omgang i whiskybæltet’ fra 2018. Som tørlagt alkoholiker og stifter af selvhjælpsgruppen ETHO deler han i programmet ud af sine erfaringer med at kvitte alkoholen. Bosse Hall Christensen er også med i dokumentaren.

I programmet præsenteres Steen Svartzengren som en succesfuld forretningsmand: Tidligere direktør i Toshiba og med en stor, sort Mercedes og villa i Vedbæk med panoramaudsigt ud over Øresund.

I programmet hjælper han blandt andet modeskaberen Erik Brandt med at holde sin trang til alkohol stangen, og modellen Oliver Bjerrehuus og Bosse Hall Christensen deler ud af deres erfaringer med at holde sig væk fra alkoholen.

Bosse Hall Christensen er såkaldt ædru alkoholiker og har ikke drukket i 20 år. I forbindelse med optagelserne var Bosse Hall Christensen i huset, og han fortæller, at deltagerne fik det indtryk, at huset var Steen Svartzengrens eget.

Vagthund advarede mod Svartzengren Allerede i januar 2019 kunne B.T. afdække, hvordan Steen Svartzengren stod bag en række tvivlsomme forretninger med andres penge. B.T. talte med en række personer, der skød penge i investeringsselskabet Petanuim Holding ejet af Steen Svartzengren. Da de i december 2018 skulle have deres indskud og lovede afkast udbetalt, måtte Steen Svartzengren i en angrende mail meddele investorerne, at pengene var tabt på grund af 'fejlslagne investeringer', og han henviste også til 'tiltagende sygdom' som forklaring.

Siden viste det sig, at det ikke var første gang, at Steen Svartzengren havde tabt investorers penge. Da Steen Svartzengren i 2014 og 2015 boede i Lugano i Schweiz, formøblede han også en række småspareres penge i firmaet Hartvig Invest.

Steen Svartzengren lod investorerne forstå, at deres investeringer gik forrygende. Men i virkeligheden blev pengene tabt. Da det blev opdaget, tog Steen Svartzengren og hans kone, Linda Svartzengren, meget pludseligt til Santa Barbara i Californien. Sagen fik efterfølgende Finanstilsynet til at advare mod investeringer i Hartvig Invest.

Steen Svartzengren har også lånt sig til flere millioner kroner ved at bilde investorer ind, at han havde masser af penge og kunne betalte tilbage.

»Det medvirkede jo til, at vi alle troede, at han var succesrig. Men jeg skal være helt ærlig og sige, at vi spurgte ikke, hvordan han havde tjent sine penge,« siger Bosse Hall Christensen.

Det viste sig, at Steen Svartzengren havde lejet huset af en rigmand, og under optagelserne blev han smidt ud af huset, fordi han ikke betalte husleje. Derfor måtte optagelserne rykkes til Erik Brandts lejlighed i København.

Ifølge tiltalen fra politiet har Steen Svartzengren i fire tilfælde svindlet sig til penge.

Under dække af at stå bag succesfulde investeringsfirmaer lykkedes det Steen Svartzengren at lokke to millioner kroner ud af en række småinvestorer. Men i stedet for at investere pengene har Svartzengren ifølge tiltalen brugt pengene på sig selv.

Steen Svartzengren er tiltalt for underslæb og bedrageri. Foto: Olivia Loftlund Vis mere Steen Svartzengren er tiltalt for underslæb og bedrageri. Foto: Olivia Loftlund

Desuden har Steen Svartzengren lånt fire millioner kroner af to erhvervsmænd, som han gav det indtryk, at han kunne betale tilbage. Men det kunne han ikke, og derfor mistede de deres penge.

Bosse Hall Christensen fortæller, at han ikke er overrasket.

»Jeg havde en eller anden fornemmelse af, at han ikke helt var det, han gav sig ud for at være«.

Han har en stærk mistanke om, at det ikke er tilfældigt, at Steen Svartzengren slog sig op på at ville hjælpe de rige fra whiskybæltet ud af deres misbrug.

»Det giver ham jo en unik mulighed for at vinde deres tillid, hvorefter han så ville være i stand til at slå en klo i dem og deres penge. For selvom jeg havde en mistanke om, at noget var galt, så kan jeg på den anden side også godt se, at han kan virke flink og tillidsvækkende,« siger Bosse Hall Christensen.

Retssagen mod Steen Svartzengren er berammet til at begynde mandag. Steen Svartzengrens advokat Jakob Lund Poulsen oplyser til B.T., at hans klient nægter sig skyldig. Derudover har de ikke yderligere kommentarer.