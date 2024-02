Onsdag aften holder Borup skole dialogmøde for forældrene til børn i indskolingen.

Efterfølgende vil der bliver afholdt pressemøde.

Det oplyser Kultur- og Økonomiforvaltningen i Køge Kommune.

Dialogmødet finder sted fra 17 til 19.30 og bagefter finder pressemødet sted.

Det vil blive indledt af Lars Nedergaard, chef for dagtilbud og skoler.

Eftefølgende vil pressen få mulighed for at stille spørgsmål.

Sagen om skolen er begyndt at rulle, efter TV 2 og Sjællandske Nyheder har bragt artikler om Borup Skole i Køge Kommune, hvori de beskriver, at børn helt ned til seks år er blevet udsat for krænkende adfærd af andre elever på skolen.

Opdateres...