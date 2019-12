Da en mangeårig leder af dokumentarlinjen på Den Danske Filmskole blev sendt hjem, blokerede eleverne skolen.

Knap en måned efter, at Arne Bro blev sendt hjem fra sit arbejde på Den Danske Filmskole, beder skolen ham nu om at vende tilbage.

Det skriver Den Danske Filmskole i en pressemeddelelse.

Arne Bro havde i en lang årrække været leder af Filmskolens dokumentarlinje. Hjemsendelsen skete uden begrundelse fra ledelsen og førte til, at eleverne i protest valgte at blokere skolen.

Protesterne var rettet mod Den Danske Filmskoles ledelse - herunder den daværende rektor, Vinca Wiedemann, som siden er trådt tilbage.

Om forløbet siger konstitueret rektor Bo Damgaard:

- Det er min vurdering, at der ikke har været noget grundlag for bortvisningen af Arne Bro fra Den Danske Filmskole, og jeg har derfor besluttet, at Arne kan genindtræde i sin stilling som dokumentarlærer.

- Det er min opgave at skabe ro på skolen, og nu vil jeg gerne fokusere på fortsat udvikling af Den Danske Filmskole og ikke personsager.

Allerede i januar udsendte elever på skolen en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 af skolens 96 elever havde skrevet under.

21. november valgte hun at stoppe som rektor.

/ritzau/