I flere år er en række katte på mystisk vis forsvundet sporløst i et område i Rønne på Bornholm, men nu er der nyt i sagen.

Det viser sig nemlig, at en lokal mand åbenbart har været så træt af katte, der kommer på besøg i hans have, at han formentlig har indfanget dem.

Det skriver TV 2 Bornholm.

De kidnappede katte har manden højst sandsynligt sluppet fri i et skovområde, og derfor er der en chance for, at kattene stadig er i live, og at de mange bornholmere, der har mistet deres kat, dermed kan få deres kæledyr igen.

Bornholms Politi efterlyser derfor borgere, der mangler katte, siger politikommisær Michael Winsløw fra Bornholms Politi til TV 2 Bornholm og fortæller endvidere, at de har valgt at sigte den omtalte mand i sagen.

»Han vil ikke erkende det fulde forhold, men han nægter heller ikke. Han samarbejder med politiet,« siger Michael Winsløw til mediet.

Ifølge politikommisæren har manden i forbindelse med afhøringen fortalt betjentene, at han gjorde det, fordi han var træt af, at kattene efterlod kattelort i hans have.

B.T. har fredag aften forsøgt at komme i kontakt med Michael Winsløw for at høre, hvor mange katte det drejer sig om, og hvor mange år katte-kidnapperen har været på spil, men det er ikke lykkes.

Til TV 2 Bornholm fortæller politikommisæren, at de er 'ret sikre på', at kattene ikke er blevet aflivet, og at det især er borgere i området ved Nordre Kystvej, Borgmester Nielsens Vej og Sankt Mortensgade i Rønne, som skal henvende sig, hvis de mangler en kat.

Hvis der bliver rejst tiltale mod manden, vurderer Michael Winsløw, at der kan blive tale om en bødestraf.