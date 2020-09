Bornholm har færre smittede end resten af Region Hovedstaden. Turismechef vil måle øens smittetryk separat.

Det giver ingen mening, når Bornholm taber på, at hovedstaden har en stigning i antallet af smittede med coronavirus, mens øens smittetryk er lavt.

Det mener Pernille Kofod Lydolph, der er administrerende direktør i Destination Bornholm. Det skriver DR.

Onsdag aften trådte et krav fra tyske myndigheder i kraft om, at man skal i karantæne, indtil man har en negativ coronatest, hvis man kommer fra - eller har været på rejse i - Region Hovedstaden i Danmark.

Bornholm hører under Region Hovedstaden, men har markant færre smittede end resten af regionen.

- Vi er en ø i Østersøen med en direkte rute til Tyskland. Det vil sige, man skal ikke forbi København på vejen til Bornholm.

- Den her regel er lavet for, at tyskerne ikke tager smitte med hjem. Og det gør de altså ikke på Bornholm. Sandsynligheden er relativt lille med de ganske få smittetilfælde, siger hun.

Ser man på Region Hovedstadens smittetal uden Bornholm, er der 89 smittede per 100.000 indbyggere per uge.

Bornholm har derimod 10 smittede per 100.000 indbyggere per uge, skriver DR.

Tyskland betegner en region som et område med høj risiko, når der er over 50 smittede per 100.000 indbyggere. Og det gælder altså også Bornholm, så længe øen ligger under regionens smittetryk.

Pernille Lydolph Kofod mener derfor, at smittetrykkene bør måles separat.

DR har også talt med Benny Schou, som er direktør for Hotel Balka Strand lidt uden for Nexø.

Fredag skulle han have modtaget to busser fulde af tyske turister. Men de aflyste, så snart nyheden om. Og der er flere aflysninger i den kommende uge, fortæller direktøren.

/ritzau/