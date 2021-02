Coronasmitten er siden nytår styrtdykket, og flere kommuner er efterhånden røget under bekymringsgrænsen.

Især øerne har fået bugt med virussen, og det gælder også Bornholm. De har således kun én smittet den seneste uge, og dermed er incidenstallet på 2,5 pr. 100.000 indbyggere.

Det er der udbredt tilfredshed med fortæller Bornholms borgmester, Thomas Thors (S):

»Vi ved jo, at de fleste af vores sårbare medborgere bliver vaccinerede i de kommende måneder. Lykkedes vi med at holde smitten nede, er vi i en situation, hvor vi kan sørge for at andre sårbare kan komme igennem krisen. Det betyder uendeligt meget.«

Thomas Thors blev i starten af 2021 valgt som ny borgmester i regionskommunen. Vis mere Thomas Thors blev i starten af 2021 valgt som ny borgmester i regionskommunen.

Der ligger ingen hemmeligheder bag succesen, forklarer han. De landsdækkende restriktioner, og et godt stykke arbejde fra staben i regionskommunen har gjort det. Plejehjemsbeboerne er vaccineret, og nu påbegyndes udrulningen blandt andre sårbare så småt.

Men Bornholm, og andre øer, har også den fordel – i coronasammenhæng – at det er besværligt at rejse til og fra. Borgmesteren kan ikke udelukke, at det også har været til gavn i bornholmernes forsøg på at banke smitten ned:

»Det er med til at holde smittetrykket nede, og dermed undgår vi også mutationerne.«

Men alt er ikke fryd og gammen. Tilbage i slutningen af januar lempede Sverige restriktionerne for indrejse, så tilrejsende, der skal til Bornholm, igen kan køre igennem Sverige og tage færgen over fra Ystad.

Bornholmslinjen Espress 1 ankommer fra Ystad til Rønne mandag den 1. februar 2021. Mandag åbner den svenske regering for transit for rejsende til og fra Bornholm via Ystad og Rønne.. (Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix) Foto: Pelle Rink Vis mere Bornholmslinjen Espress 1 ankommer fra Ystad til Rønne mandag den 1. februar 2021. Mandag åbner den svenske regering for transit for rejsende til og fra Bornholm via Ystad og Rønne.. (Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix) Foto: Pelle Rink

Men det kræver, at man kan fremvise en negativ coronatest, så svenskerne ikke udsættes for smitte fra dansk side.

Det mener borgmesteren er bøvlet, da man ikke behøver en negativ coronatest for at rejse dertil med fly, eller med færgen, der går fra Køge.

Så der arbejdes på, at tilrejsende, der kører gennem Sverige, blot skal underskrive en tro- og loveerklæring om at man ikke stiger ud af sit køretøj under rejsen – og dermed ikke behøver at have en negativ test med i hånden.

Det lave smittetal har dog fået utilfredsheden over de omfattende restriktioner til at brede sig fra flere sider. Også på Bornholm.

Bornholm er et yndet turistmål for mange danskere, men øen er også base for det årlige folkemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bornholm er et yndet turistmål for mange danskere, men øen er også base for det årlige folkemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen

En ekspert udtalte forleden, at han tror, at man formentlig godt kan lave en forsvarlig genåbning af Bornholm. Men det er ikke på dagsordenen på solskinsøen, fortæller borgmesteren:

»Vi er meget bevidste om, at det er hårdt for de erhvervsdrivende, men det er ikke noget, som vi skal presse på for. Vi har hele vejen igennem fulgt myndighederne, og det fortsætter vi med.«

Bornholmerne må altså vente lidt endnu, og i mellemtiden kan de varme sig på, at smitten ikke udgør nogen nævneværdig risiko i øjeblikket. Og det er trods alt det vigtigste, da Bornholm har mange borgere i de udsatte grupper:

»Det giver helt sikkert mere tryghed. Det har været traumatiserende for ældre på plejehjem, at besøgene var begrænsede. Nu er de vaccineret, og vi kan åbne mere op for det. Det er meget værdifuldt.«