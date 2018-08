Hele Bornholm er lige nu ramt af et strømnedbrud. Det bekræfter kommunikationschefen hos Bornholms Energi & Forsyning, Klaus Vesløv.

»Det er al strømmen, der er røget. Sådan er det, når man er et lille samfund. Hospital og tv-stationer har strøm gennem en nødgenerator, mens lyskryds og alt andet, der bruger strøm, er gået ned,« fortæller Klaus Vesløv til B.T.

Strømsvigtet skyldes, at søkablet, der leder al strøm til Bornholm fra Sverige, er udkoblet. Årsagen og hvor længe strømsvigtet kommer til at vare, er usikkert.

»Vi er i fuld gang med at løse problemet, og vi knokler som bæster for at få strømmen op at køre igen,« siger Klaus Vesløv.

Det er endnu uvist, hvornår strømmen vil være tilbage i stikkontakterne på solskinsøen, men kommunikationschefen regner med, at strømmen vil være tilbage om et par timer.

Tidligere har søkablet været revet over på grund af et skibs anker og et lynnedslag, skriver TV2/Bornholm. Det skulle dog ikke være tilfældet denne gang.

»Vi har en formodning om, at der ikke er sket en nedrivning af kablet,« siger Klaus Vesløv.

B.T. følger sagen...