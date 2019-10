Ifølge rejsemagasinet Condé Nast Travellers læsere er Bornholm Europas andenbedste ø at feriere på.

Det globale rejsemagasin amerikanske Conté Nast Travellers læsere har kåret Bornholm som den næstbedste ferieø i Europa.

Det skriver VisitDenmark i en pressemeddelelse.

- Det er en flot anerkendelse af Bornholm som feriedestination.

- Brandingværdien af kåringen er stor, og den kan vi i høj grad bruge i markedsføringen af øen både her og nu og i de kommende år, skriver direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, i pressemeddelelsen.

Pladsen er vundet efter CN Travellers årlige læserafstemning, hvor læserne har kunnet stemme i dusinvis af kategorier. I kategorien "Best Islands" er Bornholm altså endt som nummer to efter Hvar i Kroatien.

Ifølge VisitDenmarks pressemeddelelse har Bornholm dermed slået steder som Kreta, Paros og Mykonos.

- Bornholm har alt det, som rejsende efterspørger. Nemlig overvældende natur, vidunderlig mad og en autentisk oplevelse af dansk kultur. Når Bornholm er valgt foran øer, der globalt er langt mere kendte, handler det om, at rejsende i dag søger ukendte perler og uopdagede destinationer.

- Og Bornholm er en dansk hemmelighed set fra et globalt perspektiv i hvert fald lidt endnu, skriver PR & Press Manager i VisitDenmark Kathrine Simonsen i meddelelsen.

Conté Nast Traveller har ifølge VisitDenmark 3,8 millioner læsere globalt og magasinets hjemmeside har 8,2 millioner brugere på nettet.

- Når Condé Nast Traveler kårer Bornholm som Europas næstbedste ø, er det en blåstempling, som både har betydning for læserne og andre rejsemedier verden over, som bruger magasinet som inspirationskilde og referenceramme for nye trends, skriver Kathrine Simonsen.

København er i samme læserundersøgelse kåret til den sjettebedste by at besøge i verden.

/ritzau/