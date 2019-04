Instruktøren Ole Bornedal vil genskabe en af de største danske begivenheder under Anden Verdenskrig i ny film.

Ole Bornedal får millionstøtte til film om Anden Verdenskrig. Det skriver filmsitet filmz.dk.

Instruktøren havde ellers tidligere på året forsøgt at skabe en film om afdøde Kim Larsen. Men dette projekt blev afblæst, da rettighedshaverne til Kim Larsens musik sagde nej.

I stedet har han sammen med produktionsselskabet Miso Film fået tildelt 16 millioner kroner af Det Danske Filminstitut til produktionen af filmen "Skyggen i mit øje".

Filmen centrerer sig om begivenhederne ved Shellhus-bombardementet i 1945, der er en af de største danske begivenheder under verdenskrigen.

Her blev Gestapos danske hovedkvarter, Shellhuset, i København angrebet af britiske Royal Air Force.

Det er dog langt fra sikkert, at filmen bliver produceret.

"Skyggen i mit øje" har et samlet budget på 60 millioner kroner. Det betyder, at der skal findes yderligere 44 millioner kroner, fortæller Miso Filmproducent Mikael Olsen til filmz.dk.

Lykkes det, så vil manuskriptet fra Ole Bornedal være klar, skriver filmsitet.

Det var 21. marts 1945, at britiske fly havde retning mod Shellhuset i indre København for at ødelægge nazisternes arkivmateriale. Materialet indeholdt nemlig vigtige informationer om modstandsbevægelsen.

Målet blev ramt, men ved en fejl styrtede et af flyene ned ved Den Franske Skole på Frederiksberg. De efterfølgende fly så røgen derfra og troede fejlagtigt, at skolen var målet.

Piloterne lod derfor bomberne falde. 86 børn og 18 voksne - heriblandt mange nonner - mistede livet i angrebet på skolen.

Det er disse scener, som Ole Bornedal vil genskabe i "Skyggen i mit øje". Filmen får efter planen premiere til næste år.

/ritzau/