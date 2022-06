Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis far drikker, mor slår eller man føler sig ensom i skolegården, er det vigtigt at kunne ringe til andre voksne og få hjælp og søge trøst.

Det hjælper de med hos BørneTelefonen, en del af Børns Vilkår, hvor frivillige hver dag året rundt sidder klar ved telefonerne.

Men antallet af børn og unge, der får hjælp på BørneTelefonen, stiger støt, og over de sidste ti år har der været tæt på en fordobling i antallet af samtaler.

Det har lagt så stort et pres på linjerne, at nogle børn og unge slet ikke kommer igennem til en rådgiver, når de har brug for det.

Dette skal en ny udvidelse i Aarhus, der er mulig gennem en stor milliondonation, hjælpe med at ændre på.

Børns Vilkår har netop købt bygningen Æggepakkeriet i Aarhus, som bliver organisationens nye base i byen fra 1. august. Her vil der være plads til endnu flere frivillige rådgivere og medarbejdere end på kontoret i Frederiksgade i Aarhus.

»Med Æggepakkeriet får Børns Vilkår en solid base i Aarhus med plads til endnu flere medarbejdere og frivillige kræfter, der kan hjælpe de mange børn og unge, der henvender sig til BørneTelefonen,« siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Æggepakkeriet skal rumme: Børns Vilkår forestiller sig, at Æggepakkeriet skal rumme:

• En afdeling af BørneTelefonen med fortsat vækst i antal frivillige til et niveau på 300 inden udgangen af 2025

• Arbejdspladser for mere end 30 faste medarbejdere

• Ny base for arbejdet med undervisningsaktiviteter og bisidning af børn og unge i Jylland

• Lokaler til undervisning af frivillige, forældre, fagpersoner m.fl. Kilde: Børns Vilkår

Børns Vilkår har også planer om at bruge den nye base i byen til at starte en række nye initiativer for børn og unge i daginstitutioner, grundskoler og på ungdomsuddannelserne.

Købet af de nye lokaler har været muligt takket være Salling Fondene, som har doneret ti millioner kroner til formålet, skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.

Man kan helt anonymt ringe til BørneTelefonen på telefonnummer 116 111.