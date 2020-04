Få timer efter Boris Johnson søndag blev udskrevet fra hospitalet, taler han til offentligheden.

Det sker på Twitter, hvor han takker ansatte i det britiske sundhedsvæsen for at have fået ham på fode igen efter at have været smittet med coronavirus.

'Det er svært for mig at finde ord til at udtrykke min gæld til NHS (det britiske sundhedsvæsen, red.), som har reddet mit liv,' skriver premierministeren i et tweet, hvori han har vedhæftet en videohilsen.

I videoen opremser Boris Johnson adskillige navne på læger og sygeplejersker, inden han siger:

Boris Johnson var indlagt på St. Thomas Hospital i London, efter at han havde vedvarende symptomer som følge af coronasmitte (Arkivfoto). Henry Nicholls/Reuters

»Jeg håber ikke, de vil have noget imod, hvis jeg særligt nævner to sygeplejersker, som var ved min sengekant i 48 timer, da det kunne være gået begge veje.«

»Det er Jenny fra New Zealand - Invercargill på den sydlige ø for at være præcis - og Luis fra Portugal nær Porto. Grunden til, at min krop i sidste ende fik nok ilt, var, at de hvert eneste sekund i løbet af natten, holdt øje, tænkte, plejede og greb ind, da jeg havde brug for det.«

Udover at takke de specifikke læger og sygeplejersker, der sørgede for, at han undslap smitten med livet i behold, udtrykker Boris Johnson også sin taknemmelighed til de hundredetusindvis af ansatte i det britisk sundhedsvæsen, der kæmper mod coronavirus i døgndrift.

Ifølge premierministeren er det lige præcis dette sundhedspersonale, der kommer til at sørge for, at Storbritannien i sidste ende vil bekæmpe coronavirus.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

»Vi kommer til at vinde, fordi NHS (det britiske sundhedsvæsen, red.) er det bankende hjerte i dette land. Det viser det bedste, vi har at byde på i dette land, det er uovervindeligt, og det er drevet af kærlighed,« siger Boris Johnson, inden han afslutter:

»Så tak fra mig. Fra os allesammen.«

Den 27. marts meddelte Boris Johnson på Twitter, at han var testet positiv for coronavirus og havde milde symptomer.

Blot en uges tid senere, blev han dog indlagt på hospitalet, og dagen efter flyttet til hospitalets intensivafdeling, fordi han havde svært ved at trække vejret og måtte modtage ilt.