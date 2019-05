1000 boliger rives ned i Vollsmose. Borgmester vil ikke sætte tal på en rimelig husleje for genhusningsbolig.

Flere tusinde borgere får tirsdag aften besked om, at netop deres lejlighed står til at blive revet ned som en del af Odense Kommunes udviklingsplan for bydelen Vollsmose.

Hele Vollsmose skal ændres grundlæggende frem mod 2030 - både for beboernes skyld, for at leve op til regeringens ghettoplan og for at trække private investorer til, lyder det.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) tror på, at det lykkes at genhuse borgere fra de 1000 nedrevne boliger i løbet af det kommende årti, selv om boligforeningerne melder om lange ventelister til almene boliger.

- I første omgang er der nogle beboere, der skal have konkret besked om, at deres bolig skal rives ned, og så sidder boligselskaberne klar til at tage imod de borgere, siger han.

Spørgsmål: Efter hvilke kriterier bliver familien tilbudt en ny bolig?

- Vi har sat som mål, at de skal have en passende bolig, der passer til størrelsen på familien og dens økonomi. Der bor jo alt lige fra den enlige til familier med mange børn.

Spørgsmål: Er det realistisk at kunne finde noget i samme prisleje som Vollsmose?

- Jeg tror godt, at man kan finde noget passende. Men det siger sig selv, at når mellem 2500 og 3000 personer skal genhuses, så er det en kabale, der skal gå op i forhold til boligselskaberne FAB og Civicas boligmasse.

- Men det er store boligforeninger med stor erfaring i genhusning, så jeg tror, at det kan håndteres. Samtidig får de muligheden for at kunne bygge 1000 nye almene boliger i de kommende år.

Spørgsmål: Hvor meget eller lidt ville det være rimeligt, at folk skal betale mere for en ny bolig? Er det 1000 kroner om måneden for eksempel?

- Det vil jeg ikke begynde at gætte på. Det kommer helt an på, hvad det er for en bolig, og hvilke kvaliteter den har.

Spørgsmål: Hvor meget indflydelse får beboerne selv på genhusningen?

- Det handler om at lytte til, hvad beboerne vil, og hvor de kan se sig selv i fremtiden. Jeg ved, at boligforeningerne er gode til den opgave.

Spørgsmål: Når man skal ændre på boligsammensætning, kan man jo også gøre andre ting. Hvorfor er 1000 nedrivninger nødvendige?

- Hvis vi skal skabe en tro på, at Vollsmose for alvor kan blive anderledes, er boligsammensætning helt afgørende. Ingen ville i dag anlægge en bydel med en arkitektur og grundplan som Vollsmose, hvor man har nogle meget høje bygninger, der nærmest lukker området af.

- Vi har brug for et opgør med den fysiske struktur, som området har, og vi skal have skabt en værdi, som investorerne vil investere flere milliarder i. I dag er det et alment boligområde med et meget brutalt udtryk, og vi vil hellere have en bydel, der ikke er så høj, der er lidt tættere og lidt mere tilgængelig.

Spørgsmål: Så det er hovedsageligt det fysiske udtryk, det er galt med? Det handler ikke om hverken energieffektivitet eller konstruktion?

- Nej, ikke andet, end at flere boliger trænger til at blive renoveret ret grundigt inden for de kommende år.

/ritzau/