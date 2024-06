Investeringer i blandt andet Airbnb og Expedia skal være fortid for Københavns Kommune, mener overborgmester.

Københavns Kommune skal droppe sine investeringer i virksomheder, der har forbindelser til israelske bosættelser i palæstinensiske områder.

Det mener overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hun vil til et kommende møde i kommunens økonomiudvalg foreslå, at man frasælger kommunens investeringer i virksomheder som Airbnb og Expedia.

Begge optræder på FN's liste over virksomheder med tråde til bosættelser på eksempelvis Vestbredden.

Den liste skal danne grundlag for en negativliste over virksomheder, som kommunen ikke skal investere i, mener Sophie Hæstorp Andersen.

Det handler om at lave ansvarlige og retfærdige investeringer, siger hun.

- Jeg tror, at vi alle sammen er meget påvirkede af den situation, der er lige nu i Israel og Palæstina.

- Vi har som en stor investor et ansvar for at være med til at sikre blandt andet menneskerettigheder. Derfor synes jeg ikke, at vi skal investere i virksomheder, der har med ulovlige bosættelser at gøre.

Det er ifølge FN, at de israelske bosættelser er ulovlige.

For nuværende har Københavns Kommune omkring 6,8 millioner kroner investeret i virksomheder, der er på FN-listen.

Kommunens samlede portefølje er på rundt regnet 16,4 milliarder kroner.

Hvis overborgmesteren får opbakning til sit forslag, er det altså ikke noget, der vil få nævneværdig betydning for kommunens økonomi.

Men signalværdien vil være stærk, mener hun.

- Det et signal til andre kommuner om, at de bør gøre det samme, og også til private virksomheder, siger Sophie Hæstorp Andersen.

For nylig har Københavns Universitet (KU) besluttet at stoppe investeringer i blandt andet Booking.com og eDreams.

De findes ligesom Airbnb og Expedia på FN-listen.

KU havde investeret for en million kroner i virksomheder på listen.

Beslutningen kom, efter at studerende i protest havde slået en teltlejr op på KU's område.

De studerende krævede blandt andet, at KU droppede sine investeringer i virksomheder med tråde til israelske bosættelser.

/ritzau/