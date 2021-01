To plejehjem i København har fundet britisk coronavariant. Borgmester vil kun have kritiske besøg.

Den mere smitsomme britiske coronamutation, B117, fortsætter med at sprede sig i Danmark. Nu har den fundet vej ind på to plejehjem i København.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

I den kommende tid frygter sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF), at den vil spredes til endnu flere plejehjem.

- Jeg tror desværre, at det kun er begyndelsen, siger hun i meddelelsen.

Det skyldes blandt andet, at der er nogle coronaudbrud, som kommunen ikke har kunnet stoppe med de sædvanlige værktøjer. De tæller blandt andet zoneinddelinger, afstand, rengøring og skrap hygiejne.

Det er ifølge borgmesteren et kapløb med tiden at holde den mere smitsomme variant for døren. Hun vil have mere handling fra regeringen.

- Derfor vil jeg opfordre regeringen til at teste endnu mere aggressivt og til at lukke plejehjem ned for alt andet end kritiske besøg, indtil vores beboere har fået andet stik, og vaccinerne er virksomme, lyder det.

Alle de plejehjemsbeboere, som vil have coronavaccinen, har fået det første stik, og i weekenden begyndte man at give det andet og sidste.

Alligevel har flere plejehjem meldt om smitte, selv om det første stik er givet.

Det kan dog skyldes, der først ses en effekt en til to uger efter det første stik, og man derfor godt kan nå at blive smittet i mellemtiden.

Den fulde effekt er først målt en uge efter det andet stik.

Den britiske virusvariant vurderes ikke at give et hårdere sygdomsforløb med covid-19.

Den vurderes dog at være op mod 70 procent mere smitsom end den variant af ny coronavirus, som i øjeblikket er dominerende i Danmark.

B117 ventes at blive den dominerende i Danmark fra midten af februar. Derfor er der indført hårde restriktioner.

Blandt andet er forsamlingsforbuddet fornyeligt sænket til fem personer.

Det skal være med til at sænke hastigheden, som B117 spredes i samfundet med, så sundhedsvæsenet kan følge med.

