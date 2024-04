Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Københavnske borgmestre begræder branden i Børsen, men ser også muligheder midt i ulykken.

Man kan bruge branden og genopbygningen af Børsen som anledning til at få gjort noget ved området omkring bygningen.

Det foreslår Københavns teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra byens største parti, Enhedslisten:

»Det ville være fantastisk, hvis folk var med på, at vi kunne lave et grønt byrum. Skabe noget med mere plads til mennesker. Måske også noget vand. Det ville være helt oplagt at gøre her i hjertet af København,« siger hun,

Hvad mener du med vand?

»Vi er jo i gang med at se, hvordan vi i det hele taget kan få mere vand til overfladen i byen, fordi vi har et problem med, at der bliver alt for varmt under hedebølger. Og vand kan noget magisk.«

»Om det så skal være springvand, eller hvad det ellers kan være, det kan man jo se på.«

Nogle foreslår at lave en havnepromenade langs den nordlige del af Børsen. Hvad tænker du om det?

»Jeg synes, vi skal se på alle de gode forslag, der kommer, og undersøge, hvad der kan lade sig gøre i forhold til, hvad man ellers skal tage højde for af praktiske ting i en by,« siger Line Barfod.

Også overborgmesteren, Sophie Hæstorp Andersen (S), er åben for at bruge branden som en anledning til at forvandle »byrummet« omkring Børsen.

For eksempel ved at gøre det »grønnere« eller flytte nogle parkeringspladser.

»Skal der være parkerede biler helt op til en fredet bygning, som måske skæmmer synet af den?« siger overborgmesteren i P1 Morgen.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil gerne være med til at undersøge, om der kan fjernes parkeringspladser.

»Jeg er stor tilhænger af, at vi laver mange flere bilrum om til byrum og ser på, hvordan vi kan lave endnu flere pladser om, så der er rart at holde sig der,« siger hun.

Kunne det handle om at fjerne parkeringspladser ved Børsen?

»Ja, det ville det jo så gøre. Vi må se, hvad der kan lade sig gøre.«