Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er hjerteskærende. Man kan næsten ikke forestille sig, at det er så vanvittigt hårdt et miljø.«

Socialborgmester i København Karina Vestergaard Madsen fra Enhedslisten er klar til at drøfte idéen om et særskilt fixerum til kvinder på Vesterbros stofscene.

Det sker, efter at blandt andet Reden København har fremsat forslaget.

Værestedet, der henvender sig til kvinder i misbrug og gadeprostitution, har det seneste år registreret 44 voldtægter og 369 overfald blandt brugerne.

Et kønsspecifikt fixerum vil øge trygheden for kvinderne, mener Reden.

»Jeg vil gerne drøfte det. Men jeg vil også gerne vide, om det vil være klogt at lave nu,« siger Karina Vestergaard Madsen.

Enhedslisten har i forvejen skaffet politisk flertal for at afsøge mulighederne for et nyt kønsneutralt fixerum på herberget Sundholm på Amager.

At skaffe yderligere finansiering til et særskilt fixerum for kvinder bliver svært, vurderer borgmesteren, der derfor ikke ønsker at udstikke garantier.

»Det vil være virkelig dyrt at etablere, og spørgsmålet er, hvad man skal prioritere først. Selv synes jeg, det er meget vigtigt, at der først kommer et fixerum ude på Sundholm,« siger Karina Vestergaard Madsen.

På H17 ved Kødbyen, der er Nordens største fixerum, arbejder man på at halvere antallet af voldsrelaterede hændelser mod fixerummets kvindelige brugere.

Leder af H17, Rasmus Koberg Christiansen, kalder idéen om et særskilt fixerum for kvinder »spændende«.

»Jeg tror ikke, at det vil betyde, at alle kvinderne vil stoppe med at komme i samme fixerum som mændene. Men det ene udelukker ikke det andet,« siger han til B.T.

Der eksisterer allerede fixerum kun for kvinder i andre europæiske storbyer, for eksempel i Barcelona og Hamburg.

»Deres oplevelse er, at når kvinderne begynder at komme der, så bruger de det også efterfølgende,« siger Rasmus Koberg Christiansen.

Tiltaget vil dog kræve en større pose penge, og H17 har i forvejen bedt kommunen om 3,5 millioner ekstra kroner til at øge bemandingen.

»Hvis jeg havde flere ressourcer, så ville jeg gøre så meget mere og lave et fixerum for kvinder. Jeg vil starte med at tage en snak med Reden og med H17 og spørge dem, hvad der er den vigtigste prioritet nu,« siger Karina Vestergaard Madsen.

Mændenes Hjem, der driver H17, modtager i dag 26,3 millioner kroner om året fra Socialforvaltningen til driften af H17.

Derudover har Økonomiudvalget afsat 1,9 millioner kroner om året til øget rengøring og tryghedsfremmende runderinger.

SF har tidligere meldt ud, at de også er klar til at drøfte forslaget om et særskilt fixerum for kvinder.