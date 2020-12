- Vi er ret rystede her ovre fra Bornholm, siger Winni Grosbøll (S), der er borgmester i Bornholms Kommune, om at Sverige lukker grænsen til Danmark og dermed gør det sværere at nå fra Bornholm til den øvrige del af Danmark.

- Det betyder jo reelt set, at man afskærer det bornholmske samfund fra at komme til Danmark. Og det er en helt særlig situation, fordi det er to dage før jul, så det kommer til at berøre rigtig mange mennesker, siger hun.

