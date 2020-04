Det er en ommer!

Sådan kan man måske lidt friskt omskrive beskeden fra Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen, til selskabet KN Rengøring.

Borgmesteren er nemlig på ingen måde tilfreds med den rengøring, som firmaet leverede, før kommunens 47 skoler og børnehuse igen slog dørene op.

Flere steder var der stadig beskidt, og andre steder var der slet ikke gjort rent.

Det oplyser borgmesteren i en pressemeddelelse fra kommunen:

»Det er beklageligt og utilfredsstillende, at vi ikke har fået leveret den nødvendige rengøring på trods af, at alle aftaler herom var på plads. Det har vi gjort fuldstændig klart for vores rengøringsfirma i dag.«

»Netop i denne tid er rengøring ekstra vigtigt, og derfor er det helt afgørende, at KN Rengøring leverer de ydelser, vi har aftalt,« lyder det fra den utilfredse borgmester.

Onsdag åbnede landets vuggestuer, børnehaver og skoler igen efter coronakrisen for de mindste børn, og det skabte travlhed blandt rengøringspersonalet.

Også i Frederikssund Kommune aftalte man med firmaet KN Rengøring, som står for den kommunale rengøring, at der skulle gøres ekstra godt rent.

Resultatet var dog på ingen måde, som borgmesteren havde håbet.

»Jeg har derfor aftalt med administrationen, at vi inden åbningen i morgen gennemfører et udvidet tilsyn med rengøringen i samtlige skoler og dagtilbud,« siger borgmester John Schmidt Andersen i pressemeddelelsen.

»Vi vil naturligvis være i tæt dialog med KN Rengøring, så vi løbende sikrer, at vi får leveret den rengøring, vi har bestilt,« tilføjer borgmesteren.

Hos KN Rengøring ærgrer direktør Henrik Nielsen sig over kritikken, men han siger til TV2 Lorry, at samarbejdet med kommunen fungerer godt.

Han mener også, at rengøringen langt hen ad vejen er i orden.

»Men det er klart, det er mennesker, der går rundt derude, og selvfølgelig sker der fejl,« siger han til tv-stationen.

Han understreger, at børn og personale ikke skal være bange for at gå i skole eller i børnehave, og at han iøvrigt mener, at rengøringen i kommunen har 'et rigtig godt niveau.'